अमरोहा में खाकी दागदार: 24 घंटे अवैध हिरासत और 1 लाख की वसूली, रिश्वत लेते ही थानाध्यक्ष सस्पेंड

Police extortion suspension case Amroha: अमरोहा जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला एक मामला सामने आया है। थाना रहरा के थानाध्यक्ष बृजेश कुमार को अवैध हिरासत और वसूली के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद द्वारा की गई, जिन्होंने प्रारंभिक जांच में कर्तव्य में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से सस्पेंशन का आदेश दिया। यह मामला न केवल पुलिस की छवि पर सवाल उठाता है, बल्कि कानून व्यवस्था की पारदर्शिता को लेकर भी चिंता बढ़ाता है।