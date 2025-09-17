अमरोहा में इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक 34 पुलिसकर्मियों की बदली तैनाती, चौकियों पर नए प्रभारियों को मिली जिम्मेदारी

Amroha Police Transfer: अमरोहा के एसपी अमित कुमार आनंद ने मंगलवार देर रात पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। इस व्यापक स्तर पर किए गए बदलाव में 2 इंस्पेक्टर, 19 दरोगा और 15 सिपाहियों की तैनाती बदली गई। इसके साथ ही 11 चौकी प्रभारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
इस फेरबदल के तहत इंस्पेक्टर शिव प्रकाश सिंह को पुलिस लाइन से हटाकर फीड बैक फॉलोअप सेल का प्रभारी बनाया गया है। वहीं इंस्पेक्टर अजब सिंह को पुलिस लाइन से क्राइम ब्रांच में भेजा गया है। इन दोनों बदलावों से माना जा रहा है कि क्राइम कंट्रोल और जनसुनवाई मामलों पर अधिक फोकस किया जाएगा।
चौकी स्तर पर कई महत्वपूर्ण तबादले किए गए। दरोगा प्रवीण कुमार को दढ़ियाल चौकी से हटाकर जिवाई चौकी का प्रभारी नियुक्त किया गया है। दरोगा सुधीर तोमर को जिवाई से चौपला चौकी, जबकि दरोगा प्रवीण कुमार को चौपला से बृजघाट चौकी भेजा गया है। इसी तरह दरोगा नितेंद्र वशिष्ठ को बृजघाट से कुमराला चौकी, और दरोगा रवि कुमार को कुमराला से क्राइम ब्रांच में स्थानांतरित किया गया है।
तबादलों की इस लिस्ट में दरोगा अभिनव मलिक को कुमखिया चौकी से हटाकर मनौटा चौकी भेजा गया है। दरोगा विजय कुमार को मनौटा से थाना आदमपुर भेजा गया है। वहीं दरोगा मोहम्मद तारिक को डिडौली से इकौंदा चौकी, दरोगा संजीव कुमार को नौगावां सादात से पैनेसिया चौकी, और दरोगा विपिन तोमर को बछरायूं से कुमखिया चौकी का प्रभारी बनाया गया है।
महिला पुलिसकर्मियों में भी तबादले किए गए हैं। महिला दरोगा महिमा चौधरी को इकौंदा से थाना अमरोहा देहात, महिला दरोगा रानी यादव को अमरोहा देहात से पिंक चौकी और महिला दरोगा अलका चौधरी को एंटी रोमियो टीम का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इससे महिला सुरक्षा और पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग पर अधिक जोर देने का संकेत मिलता है।
एसपी अमित कुमार आनंद द्वारा किए गए इन तबादलों को कानून-व्यवस्था मजबूत करने, अपराध पर अंकुश लगाने और जनता को बेहतर पुलिस सेवाएं देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।