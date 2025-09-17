Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अमरोहा

अमरोहा में इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक 34 पुलिसकर्मियों की बदली तैनाती, चौकियों पर नए प्रभारियों को मिली जिम्मेदारी

Amroha News: यूपी के अमरोहा में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। एसपी अमित कुमार आनंद ने देर रात 2 इंस्पेक्टर, 19 दरोगा और 15 सिपाहियों सहित 34 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं।

अमरोहा

Mohd Danish

Sep 17, 2025

amroha police transfer 34 officers inspectors sub inspectors constables
Amroha Police Transfer: Image Source - Social Media 'X'

Amroha Police Transfer: अमरोहा के एसपी अमित कुमार आनंद ने मंगलवार देर रात पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। इस व्यापक स्तर पर किए गए बदलाव में 2 इंस्पेक्टर, 19 दरोगा और 15 सिपाहियों की तैनाती बदली गई। इसके साथ ही 11 चौकी प्रभारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

इंस्पेक्टर स्तर पर बदलाव

इस फेरबदल के तहत इंस्पेक्टर शिव प्रकाश सिंह को पुलिस लाइन से हटाकर फीड बैक फॉलोअप सेल का प्रभारी बनाया गया है। वहीं इंस्पेक्टर अजब सिंह को पुलिस लाइन से क्राइम ब्रांच में भेजा गया है। इन दोनों बदलावों से माना जा रहा है कि क्राइम कंट्रोल और जनसुनवाई मामलों पर अधिक फोकस किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Azam Khan News: क्या जेल से बाहर आएंगे सपा नेता आजम खान? कोर्ट ने इस पुराने केस में कर दिया बरी, पढ़ें पूरी खबर
रामपुर
azam khan news court relief contempt case rampur road block sentence

चौकी प्रभारियों में बड़े बदलाव

चौकी स्तर पर कई महत्वपूर्ण तबादले किए गए। दरोगा प्रवीण कुमार को दढ़ियाल चौकी से हटाकर जिवाई चौकी का प्रभारी नियुक्त किया गया है। दरोगा सुधीर तोमर को जिवाई से चौपला चौकी, जबकि दरोगा प्रवीण कुमार को चौपला से बृजघाट चौकी भेजा गया है। इसी तरह दरोगा नितेंद्र वशिष्ठ को बृजघाट से कुमराला चौकी, और दरोगा रवि कुमार को कुमराला से क्राइम ब्रांच में स्थानांतरित किया गया है।

नए जिम्मेदारियों के साथ दरोगा की तैनाती

तबादलों की इस लिस्ट में दरोगा अभिनव मलिक को कुमखिया चौकी से हटाकर मनौटा चौकी भेजा गया है। दरोगा विजय कुमार को मनौटा से थाना आदमपुर भेजा गया है। वहीं दरोगा मोहम्मद तारिक को डिडौली से इकौंदा चौकी, दरोगा संजीव कुमार को नौगावां सादात से पैनेसिया चौकी, और दरोगा विपिन तोमर को बछरायूं से कुमखिया चौकी का प्रभारी बनाया गया है।

महिला पुलिसकर्मियों को अहम जिम्मेदारी

महिला पुलिसकर्मियों में भी तबादले किए गए हैं। महिला दरोगा महिमा चौधरी को इकौंदा से थाना अमरोहा देहात, महिला दरोगा रानी यादव को अमरोहा देहात से पिंक चौकी और महिला दरोगा अलका चौधरी को एंटी रोमियो टीम का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इससे महिला सुरक्षा और पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग पर अधिक जोर देने का संकेत मिलता है।

तबादलों का उद्देश्य

एसपी अमित कुमार आनंद द्वारा किए गए इन तबादलों को कानून-व्यवस्था मजबूत करने, अपराध पर अंकुश लगाने और जनता को बेहतर पुलिस सेवाएं देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 11:28 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / अमरोहा में इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक 34 पुलिसकर्मियों की बदली तैनाती, चौकियों पर नए प्रभारियों को मिली जिम्मेदारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.