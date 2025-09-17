अमरोहा में इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक 34 पुलिसकर्मियों की बदली तैनाती, चौकियों पर नए प्रभारियों को मिली जिम्मेदारी

चौकी स्तर पर कई महत्वपूर्ण तबादले किए गए। दरोगा प्रवीण कुमार को दढ़ियाल चौकी से हटाकर जिवाई चौकी का प्रभारी नियुक्त किया गया है। दरोगा सुधीर तोमर को जिवाई से चौपला चौकी, जबकि दरोगा प्रवीण कुमार को चौपला से बृजघाट चौकी भेजा गया है। इसी तरह दरोगा नितेंद्र वशिष्ठ को बृजघाट से कुमराला चौकी, और दरोगा रवि कुमार को कुमराला से क्राइम ब्रांच में स्थानांतरित किया गया है।