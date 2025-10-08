अमरोहा पुलिस में बड़ा बदलाव! एसपी अमित कुमार आनंद ने 10 चौकी इंचार्ज सहित 13 पुलिसकर्मियों के किए तबादले

अमरोहा पुलिस में बड़ा बदलाव! Image Source - 'Instagram'
Amroha Police Transfer: अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने जिले में पुलिस व्यवस्था को मजबूती देने के लिए प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 10 चौकी इंचार्ज और तीन अन्य दरोगाओं का तबादला कर दिया। इस कार्रवाई का उद्देश्य पुलिस प्रणाली में तेजी और प्रभावशीलता लाना है। एसपी ने आदेश देते हुए स्पष्ट कहा कि सभी स्थानांतरित पुलिसकर्मी तुरंत अपनी नई जिम्मेदारी का कार्यभार ग्रहण करें।
जारी सूची में जिन चौकी इंचार्जों के स्थानांतरण हुए हैं, उनमें कई अहम चौकियां शामिल हैं। दरोगा पवन कुमार सिंह को अतरासी चौकी से हटाकर कोट चौकी भेजा गया है, जबकि विनोद कुमार राठी को मुनव्वरपुर चौकी से वासुदेव चौकी सौंपा गया है। सोनू कुमार को थाना हसनपुर से अतरासी चौकी भेजा गया, परविन्द्र कुमार को ढवारसी चौकी से केलसा चौकी और अभिनव मलिक को मुनव्वरपुर चौकी में नई नियुक्ति दी गई है।
तबादलों में दरोगा देशपाल को हसनपुर थाने से मनौटा चौकी भेजा गया है, वहीं मोहम्मद असलम को थाना नौगावां सादात से ढवारसी चौकी और चांदवीर सिंह को उसी थाने से कुमखिया चौकी का चार्ज दिया गया है। अनील त्यागी को डींगरा चौकी से उझारी चौकी तथा रवि कुमार को थाना धनौरा से डींगरा चौकी भेजा गया है, जिससे क्षेत्रीय पुलिस तैनाती का संतुलन बनाया जा सके।
अन्य प्रशासनिक आदेशों के तहत सतवीर सिंह को उझारी चौकी से थाना सैद नंगली और सलीम अहमद को एसएसआई अमरोहा नगर कोतवाली नियुक्त किया गया है। वहीं दरोगा विपिन तोमर का बछरायूं थाने से किया गया स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया है, जिससे उनके वर्तमान कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का प्रशासनिक व्यवधान न हो।
