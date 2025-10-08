Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

अमरोहा पुलिस में बड़ा बदलाव! एसपी अमित कुमार आनंद ने 10 चौकी इंचार्ज सहित 13 पुलिसकर्मियों के किए तबादले

Amroha News: अमरोहा पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। एसपी अमित कुमार आनंद ने 10 चौकी इंचार्ज सहित 13 पुलिसकर्मियों के तबादले कर नए स्थानों पर तैनाती की है, ताकि जिले में कानून-व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सके।

less than 1 minute read

अमरोहा

image

Mohd Danish

Oct 08, 2025

amroha police transfer sp amit kumar anand reshuffle 10 chowki incharge

अमरोहा पुलिस में बड़ा बदलाव! Image Source - 'Instagram'

Amroha Police Transfer: अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने जिले में पुलिस व्यवस्था को मजबूती देने के लिए प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 10 चौकी इंचार्ज और तीन अन्य दरोगाओं का तबादला कर दिया। इस कार्रवाई का उद्देश्य पुलिस प्रणाली में तेजी और प्रभावशीलता लाना है। एसपी ने आदेश देते हुए स्पष्ट कहा कि सभी स्थानांतरित पुलिसकर्मी तुरंत अपनी नई जिम्मेदारी का कार्यभार ग्रहण करें।

प्रमुख चौकियों पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं

जारी सूची में जिन चौकी इंचार्जों के स्थानांतरण हुए हैं, उनमें कई अहम चौकियां शामिल हैं। दरोगा पवन कुमार सिंह को अतरासी चौकी से हटाकर कोट चौकी भेजा गया है, जबकि विनोद कुमार राठी को मुनव्वरपुर चौकी से वासुदेव चौकी सौंपा गया है। सोनू कुमार को थाना हसनपुर से अतरासी चौकी भेजा गया, परविन्द्र कुमार को ढवारसी चौकी से केलसा चौकी और अभिनव मलिक को मुनव्वरपुर चौकी में नई नियुक्ति दी गई है।

हसनपुर, नौगावां सादात सहित अन्य थानों से भी बदलाव

तबादलों में दरोगा देशपाल को हसनपुर थाने से मनौटा चौकी भेजा गया है, वहीं मोहम्मद असलम को थाना नौगावां सादात से ढवारसी चौकी और चांदवीर सिंह को उसी थाने से कुमखिया चौकी का चार्ज दिया गया है। अनील त्यागी को डींगरा चौकी से उझारी चौकी तथा रवि कुमार को थाना धनौरा से डींगरा चौकी भेजा गया है, जिससे क्षेत्रीय पुलिस तैनाती का संतुलन बनाया जा सके।

एक तबादला निरस्त

अन्य प्रशासनिक आदेशों के तहत सतवीर सिंह को उझारी चौकी से थाना सैद नंगली और सलीम अहमद को एसएसआई अमरोहा नगर कोतवाली नियुक्त किया गया है। वहीं दरोगा विपिन तोमर का बछरायूं थाने से किया गया स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया है, जिससे उनके वर्तमान कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का प्रशासनिक व्यवधान न हो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Oct 2025 03:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / अमरोहा पुलिस में बड़ा बदलाव! एसपी अमित कुमार आनंद ने 10 चौकी इंचार्ज सहित 13 पुलिसकर्मियों के किए तबादले

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वीडियो कॉल पर ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल, तीन दरिंदों ने छात्रा की जिंदगी को किया तबाह, पुलिस ने इस तरह सिखाया सबक

amroha girl blackmail video call sexual exploitation case up news
अमरोहा

यूपी के इस जिले में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर बैन, मध्य प्रदेश-राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद डीएम का आदेश

MP Police arrives in Chennai to arrest owner of poisonous cold drink manufacturing company
अमरोहा

जयंत चौधरी का अमरोहा में शक्ति प्रदर्शन! रालोद की नई रणनीति से तय होगा 2027 का राजनीतिक भविष्य

jayant chaudhary amroha visit rld strategy for 2027 elections
अमरोहा

अमरोहा तिगरी गंगा मेले की तैयारियों की पहली समीक्षा बैठक, डीएम-एसपी ने सुरक्षा-व्यवस्थाओं के लिए दिए महत्वपूर्ण निर्देश

amroha tigri ganga mela preparations dm sp review meeting
अमरोहा

अमरोहा में ‘आई लव मोहम्मद’ विवाद को लेकर पुलिस अलर्ट, जुम्मे की नमाज से पहले फ्लैग मार्च, बढ़ाई सुरक्षा

amroha police alert i love mohammed jumma namaz flag march
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.