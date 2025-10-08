अमरोहा पुलिस में बड़ा बदलाव! एसपी अमित कुमार आनंद ने 10 चौकी इंचार्ज सहित 13 पुलिसकर्मियों के किए तबादले

जारी सूची में जिन चौकी इंचार्जों के स्थानांतरण हुए हैं, उनमें कई अहम चौकियां शामिल हैं। दरोगा पवन कुमार सिंह को अतरासी चौकी से हटाकर कोट चौकी भेजा गया है, जबकि विनोद कुमार राठी को मुनव्वरपुर चौकी से वासुदेव चौकी सौंपा गया है। सोनू कुमार को थाना हसनपुर से अतरासी चौकी भेजा गया, परविन्द्र कुमार को ढवारसी चौकी से केलसा चौकी और अभिनव मलिक को मुनव्वरपुर चौकी में नई नियुक्ति दी गई है।