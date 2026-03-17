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अमरोहा

Amroha: ग्राम प्रधान के इकलौते बेटे ने लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को मारी गोली, दो महीने पहले हुई थी शादी

Amroha Crime: अमरोहा के हसनपुर में ग्राम प्रधान के इकलौते 25 वर्षीय बेटे ने लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दो माह पहले हुई शादी के बाद से पारिवारिक विवाद की बात सामने आ रही है।

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अमरोहा

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Mohd Danish

Mar 17, 2026

amroha pradhan son suicide revolver case

ग्राम प्रधान के इकलौते बेटे ने लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को मारी गोली..

Amroha Suicide Case: अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ग्राम प्रधान के इकलौते बेटे ने लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और परिवार में मातम पसरा हुआ है। युवक की शादी महज दो महीने पहले ही हुई थी, जिससे यह घटना और भी अधिक संवेदनशील बन गई है।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

बताया जा रहा है कि मृतक 25 वर्षीय युवक अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। परिवार के लोग हसनपुर के एक मोहल्ले में रहते हैं। बेटे की अचानक मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जिस घर में हाल ही में खुशियों की शुरुआत हुई थी, वहीं अब सन्नाटा और दुख का माहौल है।

शादी के बाद से चल रहा था विवाद

परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार, युवक की शादी दो महीने पहले हुई थी। शादी के बाद से ही दांपत्य जीवन में तनाव और विवाद की स्थिति बनी हुई थी। बताया जा रहा है कि इसी तनाव के चलते युवक मानसिक रूप से परेशान चल रहा था, जिसने उसे इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया।

सुबह के वक्त उठाया खौफनाक कदम

मंगलवार सुबह युवक ने घर में ही अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और युवक को गंभीर हालत में तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

अस्पताल से सीधे गांव ले जाया गया शव

युवक की मौत की पुष्टि होते ही परिवारजन शव को अस्पताल से सीधे गांव ले गए। वहां अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी गईं। इस दौरान किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया या पुलिस को सूचना नहीं दी गई, जो इस पूरे मामले को और भी संदिग्ध बना रही है।

पुलिस को नहीं दी गई जानकारी

स्थानीय पुलिस को इस घटना की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि उन्हें इस मामले की सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि अगर मामला संज्ञान में आता है तो जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

जांच की उठ रही मांग

घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग इसे पारिवारिक तनाव का परिणाम मान रहे हैं, जबकि कई लोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। बिना पुलिस कार्रवाई के अंतिम संस्कार की तैयारी भी कई सवाल खड़े कर रही है।

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Published on:

17 Mar 2026 12:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / Amroha: ग्राम प्रधान के इकलौते बेटे ने लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को मारी गोली, दो महीने पहले हुई थी शादी

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