Amroha: ग्राम प्रधान के इकलौते बेटे ने लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को मारी गोली, दो महीने पहले हुई थी शादी

Amroha Suicide Case: अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ग्राम प्रधान के इकलौते बेटे ने लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और परिवार में मातम पसरा हुआ है। युवक की शादी महज दो महीने पहले ही हुई थी, जिससे यह घटना और भी अधिक संवेदनशील बन गई है।