अमरोहा

अमरोहा में रिटायर्ड सीओ के बेटे की रहस्यमयी मौत! प्रॉपर्टी डीलर युवक का शव कमरे में पंखे से लटका मिला

Amroha News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रिटायर्ड सीओ के बेटे और प्रॉपर्टी डीलर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 37 वर्षीय राहिल का शव घर के कमरे में पंखे से लटका मिला।

अमरोहा

Mohd Danish

Sep 12, 2025

amroha retired co son property dealer rahil suicide case
अमरोहा में रिटायर्ड सीओ के बेटे की रहस्यमयी मौत! Image Source - Social Media 'X'

Retired CO son suicide case in Amroha: अमरोहा जिले के मोहल्ला घेर पछय्या में गुरुवार को सनसनीखेज घटना सामने आई। रिटायर्ड सीओ ताहिर उस्मानी के बड़े बेटे और प्रॉपर्टी डीलर राहिल (37 वर्ष) का शव उनके घर के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। घटना ने पूरे इलाके में सन्नाटा फैला दिया। राहिल के निधन की खबर फैलते ही परिजनों और परिचितों के बीच मातम पसर गया।

कर्ज और विवाद बने तनाव की वजह

पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, राहिल ने अमरोहा शहर और आसपास कई प्रॉपर्टी में निवेश किया था। यह निवेश उन्होंने या तो लोगों से उधार लेकर किया या हिस्सेदारी के आधार पर। इनमें से कई जमीनों पर विवाद चल रहा था और कुछ मामले अदालत में भी विचाराधीन थे। पैसा फंसने और उधारदाताओं की लगातार दबाव की वजह से वह गहरे तनाव में थे।

संभल में गूंजे भारत माता के जयकारे, 'द बंगाल फाइल्स' पर श्रीकल्कि पीठाधीश्वर ने दी बड़ी प्रतिक्रिया
सम्भल
acharya pramod krishnam reaction on the bengal files movie in sambhal

विवाद के बाद उठाया कदम

गुरुवार दोपहर कुछ लोग उनसे पैसे की मांग करने पहुंचे। इसी दौरान राहिल और उन लोगों के बीच तीखी बहस हुई। विवाद के तुरंत बाद राहिल ने अपनी पत्नी और 8 वर्षीय बेटे को घर के दूसरे हिस्से में भेज दिया। इसके बाद वह अपने कमरे में गया और दरवाजे की चटखनी अंदर से बंद कर ली।

दोस्त को किया आखिरी फोन

कमरे में जाने से पहले राहिल ने अपने एक नजदीकी दोस्त को फोन कर बताया कि वह आत्मघाती कदम उठाने जा रहा है। दोस्त ने तुरंत परिजनों को सूचना दी। परिजन आनन-फानन में घर पहुंचे और दीवार फांदकर भीतर घुसे। कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो राहिल का शव पंखे से लटका मिला।

पुलिस की जांच

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अधिकारियों ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल, पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है कि यह महज आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और वजह छिपी है।

up news

UP News Hindi

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

12 Sept 2025 10:57 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / अमरोहा में रिटायर्ड सीओ के बेटे की रहस्यमयी मौत! प्रॉपर्टी डीलर युवक का शव कमरे में पंखे से लटका मिला

