अमरोहा में रिटायर्ड सीओ के बेटे की रहस्यमयी मौत! प्रॉपर्टी डीलर युवक का शव कमरे में पंखे से लटका मिला

Retired CO son suicide case in Amroha: अमरोहा जिले के मोहल्ला घेर पछय्या में गुरुवार को सनसनीखेज घटना सामने आई। रिटायर्ड सीओ ताहिर उस्मानी के बड़े बेटे और प्रॉपर्टी डीलर राहिल (37 वर्ष) का शव उनके घर के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। घटना ने पूरे इलाके में सन्नाटा फैला दिया। राहिल के निधन की खबर फैलते ही परिजनों और परिचितों के बीच मातम पसर गया।