अमरोहा में रिटायर्ड सीओ के बेटे की रहस्यमयी मौत! प्रॉपर्टी डीलर युवक का शव कमरे में पंखे से लटका मिला

Retired CO son suicide case in Amroha: अमरोहा जिले के मोहल्ला घेर पछय्या में गुरुवार को सनसनीखेज घटना सामने आई। रिटायर्ड सीओ ताहिर उस्मानी के बड़े बेटे और प्रॉपर्टी डीलर राहिल (37 वर्ष) का शव उनके घर के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। घटना ने पूरे इलाके में सन्नाटा फैला दिया। राहिल के निधन की खबर फैलते ही परिजनों और परिचितों के बीच मातम पसर गया।
पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, राहिल ने अमरोहा शहर और आसपास कई प्रॉपर्टी में निवेश किया था। यह निवेश उन्होंने या तो लोगों से उधार लेकर किया या हिस्सेदारी के आधार पर। इनमें से कई जमीनों पर विवाद चल रहा था और कुछ मामले अदालत में भी विचाराधीन थे। पैसा फंसने और उधारदाताओं की लगातार दबाव की वजह से वह गहरे तनाव में थे।
गुरुवार दोपहर कुछ लोग उनसे पैसे की मांग करने पहुंचे। इसी दौरान राहिल और उन लोगों के बीच तीखी बहस हुई। विवाद के तुरंत बाद राहिल ने अपनी पत्नी और 8 वर्षीय बेटे को घर के दूसरे हिस्से में भेज दिया। इसके बाद वह अपने कमरे में गया और दरवाजे की चटखनी अंदर से बंद कर ली।
कमरे में जाने से पहले राहिल ने अपने एक नजदीकी दोस्त को फोन कर बताया कि वह आत्मघाती कदम उठाने जा रहा है। दोस्त ने तुरंत परिजनों को सूचना दी। परिजन आनन-फानन में घर पहुंचे और दीवार फांदकर भीतर घुसे। कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो राहिल का शव पंखे से लटका मिला।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अधिकारियों ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल, पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है कि यह महज आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और वजह छिपी है।