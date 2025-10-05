अमरोहा तिगरी गंगा मेले की तैयारियों की पहली समीक्षा बैठक, डीएम-एसपी ने सुरक्षा-व्यवस्थाओं के लिए दिए महत्वपूर्ण निर्देश

Tigri ganga mela preparations in Amroha: अमरोहा में कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होने वाले ऐतिहासिक तिगरी गंगा मेले की तैयारियों को लेकर पहली बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी निधि गुप्ता और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने अंगूरी देवी धर्मशाला में अधिकारियों के साथ बैठक कर मेले की संपूर्ण रूपरेखा और तैयारियों की समीक्षा की। डीएम ने कहा कि इस बार मेला पहले से अधिक भव्य और विशाल होगा और इसकी निगरानी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जाएगी।