अमरोहा तिगरी गंगा मेले की तैयारियों की पहली समीक्षा बैठक, डीएम-एसपी ने सुरक्षा-व्यवस्थाओं के लिए दिए महत्वपूर्ण निर्देश

अमरोहा तिगरी गंगा मेले की तैयारियों की पहली समीक्षा बैठक | Image Source - 'FB' @spamroha
Tigri ganga mela preparations in Amroha: अमरोहा में कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होने वाले ऐतिहासिक तिगरी गंगा मेले की तैयारियों को लेकर पहली बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी निधि गुप्ता और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने अंगूरी देवी धर्मशाला में अधिकारियों के साथ बैठक कर मेले की संपूर्ण रूपरेखा और तैयारियों की समीक्षा की। डीएम ने कहा कि इस बार मेला पहले से अधिक भव्य और विशाल होगा और इसकी निगरानी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जाएगी।
बैठक में अधिकारियों को महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही बिजली, पानी, शौचालय, सड़क, घाटों का निर्माण, मचान और बैरिकेडिंग की व्यवस्था उच्च गुणवत्ता वाली सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए।
डीएम निधि गुप्ता ने बताया कि मेला स्थल पर सभी तैयारियों को समय पर पूरा कराने के लिए 17 अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 15 अक्टूबर तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं ताकि मेले के आयोजन में कोई बाधा न आए।
एएसपी अखिलेश भदौरिया को संपूर्ण मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पार्किंग और सीसीटीवी कैमरों की स्थापना की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए जाएं।
लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता गौरव रंजन को मेले की साइट प्लानिंग, अस्थाई मार्ग निर्माण, मचान, बैरियर, बैरिकेडिंग, टिन फेंसिंग और समतलीकरण कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बैठक में कार्यों की समयसीमा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा की।
जल निगम के अधिशासी अभियंता चंद्रहास को पेयजल व्यवस्था और बोरिंग कार्य सौंपा गया है। वहीं बाढ़ खंड सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार गंगवार को नाव, मल्लाह, गोताखोर, जाल की व्यवस्था और घाटों के निर्माण व बैरिकेडिंग कार्य की जिम्मेदारी दी गई है।
विद्युत खंड गजरौला के अधिशासी अभियंता हरीश चौधरी को मेला क्षेत्र में संपूर्ण प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा अन्य संबंधित अधिकारियों को भी मेला स्थल पर विभिन्न तैयारियों को समय पर पूरा करने और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
