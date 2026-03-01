शादी में बिरयानी के लेग पीस पर बवाल: अमरोहा में बारातियों-घरातियों में खूनी झड़प, कुर्सियां और वाटर फिल्टर चले

अमरोहा में बारातियों-घरातियों में खूनी झड़प..
Wedding legpiece fight Amroha: यूपी के अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में एक शादी समारोह उस समय हिंसा में बदल गया, जब बिरयानी में लेग पीस को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते बड़े बवाल में तब्दील हो गया। शनिवार शाम करीब 6 बजे आयोजित इस समारोह में गांव हैबतपुर बंजारा से आई बारात शामिल थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन खाने के दौरान बारातियों और घरातियों के बीच कहासुनी हुई, जिसने अचानक उग्र रूप ले लिया।
देखते ही देखते बैंक्वेट हॉल में माहौल पूरी तरह बिगड़ गया और दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए। गुस्से में लोगों ने एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दीं और जमकर हाथापाई होने लगी। कुछ लोग तो हद पार करते हुए पानी के फिल्टर उठाकर हमला करने के लिए दौड़ पड़े, जिससे मौके पर अफरातफरी और भगदड़ जैसे हालात बन गए।
हंगामे के दौरान महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग डर के मारे इधर-उधर भागते नजर आए। शादी का खुशहाल माहौल कुछ ही मिनटों में दहशत में बदल गया। कई मेहमान खुद को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश करते दिखे, जबकि कुछ लोग झगड़ा शांत कराने में जुटे रहे, लेकिन उग्र भीड़ के सामने किसी की नहीं चली।
इसी बीच वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि लोग किस तरह आपा खोकर एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद क्षेत्र में इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि एक छोटी सी बात का इतना बड़ा विवाद बन जाना बेहद चिंताजनक है। शादी जैसे खुशी के मौके पर हुई इस मारपीट ने समाज में गलत संदेश दिया है। लोगों ने प्रशासन से ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह हालात को काबू में किया। पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। कोतवाल राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि दोषियों के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और मामले की गहन जांच की जा रही है।
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