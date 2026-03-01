29 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

शादी में बिरयानी के लेग पीस पर बवाल: अमरोहा में बारातियों-घरातियों में खूनी झड़प, कुर्सियां और वाटर फिल्टर चले

Amroha News: अमरोहा में शादी के दौरान बिरयानी के लेग पीस को लेकर बारातियों और घरातियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसक झड़प में बदल गया। कुर्सियां और पानी के फिल्टर तक चले।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Mar 29, 2026

amroha wedding legpiece fight viral video

अमरोहा में बारातियों-घरातियों में खूनी झड़प..

Wedding legpiece fight Amroha: यूपी के अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में एक शादी समारोह उस समय हिंसा में बदल गया, जब बिरयानी में लेग पीस को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते बड़े बवाल में तब्दील हो गया। शनिवार शाम करीब 6 बजे आयोजित इस समारोह में गांव हैबतपुर बंजारा से आई बारात शामिल थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन खाने के दौरान बारातियों और घरातियों के बीच कहासुनी हुई, जिसने अचानक उग्र रूप ले लिया।

कुर्सियां और फिल्टर बने हथियार

देखते ही देखते बैंक्वेट हॉल में माहौल पूरी तरह बिगड़ गया और दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए। गुस्से में लोगों ने एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दीं और जमकर हाथापाई होने लगी। कुछ लोग तो हद पार करते हुए पानी के फिल्टर उठाकर हमला करने के लिए दौड़ पड़े, जिससे मौके पर अफरातफरी और भगदड़ जैसे हालात बन गए।

मेहमानों में मची दहशत और भगदड़

हंगामे के दौरान महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग डर के मारे इधर-उधर भागते नजर आए। शादी का खुशहाल माहौल कुछ ही मिनटों में दहशत में बदल गया। कई मेहमान खुद को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश करते दिखे, जबकि कुछ लोग झगड़ा शांत कराने में जुटे रहे, लेकिन उग्र भीड़ के सामने किसी की नहीं चली।

वायरल वीडियो ने खोली घटना की सच्चाई

इसी बीच वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि लोग किस तरह आपा खोकर एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद क्षेत्र में इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

समाज में उठे सवाल और नाराजगी

स्थानीय लोगों का कहना है कि एक छोटी सी बात का इतना बड़ा विवाद बन जाना बेहद चिंताजनक है। शादी जैसे खुशी के मौके पर हुई इस मारपीट ने समाज में गलत संदेश दिया है। लोगों ने प्रशासन से ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

पुलिस ने संभाला मोर्चा, कार्रवाई जारी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह हालात को काबू में किया। पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। कोतवाल राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि दोषियों के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और मामले की गहन जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Mar 2026 07:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / शादी में बिरयानी के लेग पीस पर बवाल: अमरोहा में बारातियों-घरातियों में खूनी झड़प, कुर्सियां और वाटर फिल्टर चले

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नींद में ही मौत का तांडव! पत्नी-बच्चों के साथ सो रहे मजदूर को उतारा मौत के घाट, होश में आई महिला तो उड़े होश

pipaloti kalan murder mehraaj amroha
अमरोहा

घर में आधी रात घूसे हमलावर, मजदूर की गला रेत कर दी हत्या, बगल में सो रहे थे पत्नी और बच्चे

मजदूर की टिनशेड में बेरहमी से हत्या
अमरोहा

अमरोहा में खाकी दागदार: 24 घंटे अवैध हिरासत और 1 लाख की वसूली, रिश्वत लेते ही थानाध्यक्ष सस्पेंड

amroha police extortion suspension case
अमरोहा

अमरोहा में बिजली बिल का वो झगड़ा, जिसने सगे भाइयों के रिश्तों में डाल दी दरार, जमकर बरसे लाठी-डंडे

amroha brothers electric bill fight
अमरोहा

खेलते-खेलते मौत के कुएं में गिरी 5 साल की मासूम, 200 मीटर दूर जंगल में मिला शव, परिवार में मचा कोहराम

amroha girl falls into well dies
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.