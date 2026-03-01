शादी में बिरयानी के लेग पीस पर बवाल: अमरोहा में बारातियों-घरातियों में खूनी झड़प, कुर्सियां और वाटर फिल्टर चले

Wedding legpiece fight Amroha: यूपी के अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में एक शादी समारोह उस समय हिंसा में बदल गया, जब बिरयानी में लेग पीस को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते बड़े बवाल में तब्दील हो गया। शनिवार शाम करीब 6 बजे आयोजित इस समारोह में गांव हैबतपुर बंजारा से आई बारात शामिल थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन खाने के दौरान बारातियों और घरातियों के बीच कहासुनी हुई, जिसने अचानक उग्र रूप ले लिया।