30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

खूनी इश्क का खौफनाक अंत: पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रेता पति का गला, नींद की गोलियां देकर उतारा मौत के घाट

Amroha Crime: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या कर दी। नींद की गोलियों के जरिए पहले पति को बेहोश किया गया, फिर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Mar 30, 2026

amroha wife lover murder case

खूनी इश्क का खौफनाक अंत..

Wife lover murder case Amroha: यूपी के अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र में 29 मार्च 2026 को एक भयानक हत्याकांड ने लोगों को झकझोर दिया। ग्राम पिपलौती कला में 30 वर्षीय मेराज पुत्र मोमिन का शव उसके घर में चारपाई पर लहूलुहान हालत में पाया गया। मेराज के गले, पेट, हाथ और पैरों पर धारदार हथियार के कई घाव थे। यह मामला स्थानीय पुलिस और समाज के लिए चौंकाने वाला था क्योंकि हत्या उसी कमरे में हुई, जहाँ दूसरी चारपाई पर उसकी पत्नी रूही और उनके दो छोटे बच्चे सो रहे थे।

शुरुआती जांच में पत्नी पर संदेह

पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज किया। शुरुआती जांच और पूछताछ के दौरान रूही पर शक गहरा गया। कड़ाई से पूछताछ के बाद रूही ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि पिछले पांच वर्षों से उसका अपनी सगी बहन के देवर फरमान के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। रूही फरमान के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसका पति मेराज इस संबंध में बाधा बन रहा था।

हत्या की योजना और नींद की गोलियों का प्रयोग

हत्या की रात रूही ने मेराज को खाने में नींद की गोलियां खिला दीं। नशीली गोलियों के प्रभाव से मेराज गहरी नींद में था और किसी भी तरह से विरोध नहीं कर सका। उसके बाद रूही ने अपने प्रेमी फरमान और फरमान के दोस्त अदनान को घर बुलाया।

चाकू और रस्सी से हत्याकांड

तीनों ने मिलकर पहले मेराज को रस्सी से चारपाई पर बांधा। फिर उन्होंने चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने जांच के दौरान हत्या में प्रयुक्त दो धारदार चाकू और दो मोबाइल फोन बरामद किए है।

24 घंटे में पुलिस की सफलता

हसनपुर थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस जटिल हत्याकांड का खुलासा किया। आरोपी पत्नी रूही, प्रेमी फरमान और उसके दोस्त अदनान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने घटना की पूरी साजिश और जुर्म को उजागर किया, जिससे इलाके में भारी सनसनी मची हुई है।

समाज और परिवार पर गहरा असर

इस हत्याकांड ने न केवल अमरोहा के ग्रामीण समाज को हिला दिया है, बल्कि परिवार में भी असीम पीड़ा फैला दी है। मृतक मेराज के बच्चों और परिजनों पर मानसिक आघात के साथ-साथ सुरक्षा और भरोसे का संकट उत्पन्न हो गया है। स्थानीय लोग अब भी इस प्रेम-प्रसंग और हत्या की साजिश की कहानी से स्तब्ध हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सभी आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी और इस प्रकार के मामलों पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसे जघन्य अपराधों की पुनरावृत्ति न हो।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Mar 2026 06:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / खूनी इश्क का खौफनाक अंत: पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रेता पति का गला, नींद की गोलियां देकर उतारा मौत के घाट

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आधी रात भैया-भाभी के कमरे में घुसा देवर, पहले रस्सी से बांधा पैर-हाथ, फिर महिला के साथ मिलकर कर दिया कत्ल

अमरोहा में पत्नी ने अपने पति की बेरहमी से हत्या
अमरोहा

शादी में बिरयानी के लेग पीस पर बवाल: अमरोहा में बारातियों-घरातियों में खूनी झड़प, कुर्सियां और वाटर फिल्टर चले

amroha wedding legpiece fight viral video
अमरोहा

नींद में ही मौत का तांडव! पत्नी-बच्चों के साथ सो रहे मजदूर को उतारा मौत के घाट, होश में आई महिला तो उड़े होश

pipaloti kalan murder mehraaj amroha
अमरोहा

घर में आधी रात घूसे हमलावर, मजदूर की गला रेत कर दी हत्या, बगल में सो रहे थे पत्नी और बच्चे

मजदूर की टिनशेड में बेरहमी से हत्या
अमरोहा

अमरोहा में खाकी दागदार: 24 घंटे अवैध हिरासत और 1 लाख की वसूली, रिश्वत लेते ही थानाध्यक्ष सस्पेंड

amroha police extortion suspension case
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.