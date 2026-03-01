खूनी इश्क का खौफनाक अंत: पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रेता पति का गला, नींद की गोलियां देकर उतारा मौत के घाट

खूनी इश्क का खौफनाक अंत..
Wife lover murder case Amroha: यूपी के अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र में 29 मार्च 2026 को एक भयानक हत्याकांड ने लोगों को झकझोर दिया। ग्राम पिपलौती कला में 30 वर्षीय मेराज पुत्र मोमिन का शव उसके घर में चारपाई पर लहूलुहान हालत में पाया गया। मेराज के गले, पेट, हाथ और पैरों पर धारदार हथियार के कई घाव थे। यह मामला स्थानीय पुलिस और समाज के लिए चौंकाने वाला था क्योंकि हत्या उसी कमरे में हुई, जहाँ दूसरी चारपाई पर उसकी पत्नी रूही और उनके दो छोटे बच्चे सो रहे थे।
पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज किया। शुरुआती जांच और पूछताछ के दौरान रूही पर शक गहरा गया। कड़ाई से पूछताछ के बाद रूही ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि पिछले पांच वर्षों से उसका अपनी सगी बहन के देवर फरमान के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। रूही फरमान के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसका पति मेराज इस संबंध में बाधा बन रहा था।
हत्या की रात रूही ने मेराज को खाने में नींद की गोलियां खिला दीं। नशीली गोलियों के प्रभाव से मेराज गहरी नींद में था और किसी भी तरह से विरोध नहीं कर सका। उसके बाद रूही ने अपने प्रेमी फरमान और फरमान के दोस्त अदनान को घर बुलाया।
तीनों ने मिलकर पहले मेराज को रस्सी से चारपाई पर बांधा। फिर उन्होंने चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने जांच के दौरान हत्या में प्रयुक्त दो धारदार चाकू और दो मोबाइल फोन बरामद किए है।
हसनपुर थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस जटिल हत्याकांड का खुलासा किया। आरोपी पत्नी रूही, प्रेमी फरमान और उसके दोस्त अदनान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने घटना की पूरी साजिश और जुर्म को उजागर किया, जिससे इलाके में भारी सनसनी मची हुई है।
इस हत्याकांड ने न केवल अमरोहा के ग्रामीण समाज को हिला दिया है, बल्कि परिवार में भी असीम पीड़ा फैला दी है। मृतक मेराज के बच्चों और परिजनों पर मानसिक आघात के साथ-साथ सुरक्षा और भरोसे का संकट उत्पन्न हो गया है। स्थानीय लोग अब भी इस प्रेम-प्रसंग और हत्या की साजिश की कहानी से स्तब्ध हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सभी आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी और इस प्रकार के मामलों पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसे जघन्य अपराधों की पुनरावृत्ति न हो।
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