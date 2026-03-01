खूनी इश्क का खौफनाक अंत: पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रेता पति का गला, नींद की गोलियां देकर उतारा मौत के घाट

Wife lover murder case Amroha: यूपी के अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र में 29 मार्च 2026 को एक भयानक हत्याकांड ने लोगों को झकझोर दिया। ग्राम पिपलौती कला में 30 वर्षीय मेराज पुत्र मोमिन का शव उसके घर में चारपाई पर लहूलुहान हालत में पाया गया। मेराज के गले, पेट, हाथ और पैरों पर धारदार हथियार के कई घाव थे। यह मामला स्थानीय पुलिस और समाज के लिए चौंकाने वाला था क्योंकि हत्या उसी कमरे में हुई, जहाँ दूसरी चारपाई पर उसकी पत्नी रूही और उनके दो छोटे बच्चे सो रहे थे।