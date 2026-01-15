अवैध रिश्तों की आग में जली एक और जिंदगी, पत्नी ने प्रेमी से कराई पति की हत्या, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Amroha Murder News: यूपी के अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र में सामने आई एक सनसनीखेज हत्या की गुत्थी को पुलिस ने महज 22 घंटे में सुलझाकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। शुरू में यह मामला ट्रेन से कटकर मौत का प्रतीत हो रहा था, लेकिन गहराई से की गई जांच में सामने आया कि यह एक सुनियोजित हत्या थी, जिसे हादसे का रूप देने की साजिश रची गई थी। इस जघन्य अपराध के पीछे मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी निकले, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।