अवैध रिश्तों की आग में जली एक और जिंदगी, पत्नी ने प्रेमी से कराई पति की हत्या, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Amroha Murder News: यूपी के अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र में सामने आई एक सनसनीखेज हत्या की गुत्थी को पुलिस ने महज 22 घंटे में सुलझाकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। शुरू में यह मामला ट्रेन से कटकर मौत का प्रतीत हो रहा था, लेकिन गहराई से की गई जांच में सामने आया कि यह एक सुनियोजित हत्या थी, जिसे हादसे का रूप देने की साजिश रची गई थी। इस जघन्य अपराध के पीछे मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी निकले, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
14 जनवरी की सुबह डायल 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि नौगावां रेलवे फाटक से धनौरा की दिशा में रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। शिनाख्त मंडी धनौरा के मोहल्ला अट्टा निवासी टिंकू के रूप में हुई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई और परिजन गहरे सदमे में आ गए।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टिंकू की मौत का कारण गला घोंटने से दम घुटना पाया गया। रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि सोची-समझी हत्या थी। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच की दिशा पूरी तरह बदल दी और हर पहलू से मामले की तह तक जाने का प्रयास शुरू किया।
पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी संगीता के शादी से पहले ही बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र के मानपुर गांव निवासी नरसिंह देव से प्रेम संबंध थे। शादी के बाद भी यह रिश्ता खत्म नहीं हुआ, जिससे पति-पत्नी के बीच तनाव बढ़ता गया। इसी अवैध संबंध ने अंततः टिंकू की हत्या की साजिश को जन्म दिया।
पुलिस के अनुसार 13 और 14 जनवरी की दरमियानी रात को संगीता और नरसिंह देव ने मिलकर योजना बनाई। टिंकू को पहले शराब पिलाई गई, जिससे वह नशे में बेसुध हो गया। इसके बाद उसे रेलवे ट्रैक तक ले जाया गया, जहां गिरने के बाद गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। शव को वहीं छोड़ दिया गया ताकि मामला ट्रेन हादसे जैसा लगे।
पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से घटनाक्रम को जोड़ा। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों की भूमिका स्पष्ट हो गई। पूछताछ में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद हत्या में प्रयुक्त गमछा और मृतक का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है।
