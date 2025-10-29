शराब की बोतलें, खाली प्लॉट और CCTV में दिखे दो युवक; महिला के रहस्यमयी कत्ल ने हिलाया शहर, बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

Woman Murder in Amroha: यूपी के अमरोहा जिले के हसनपुर कस्बे में एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। रहरा-हसनपुर मार्ग पर तीसरे मील के पास खाली प्लॉट में महिला का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। मृतका की पहचान कोट पूर्वी कुम्हारान निवासी रीना (30) के रूप में हुई। रीना घरों में खाना बनाने का काम करती थी और रोज की तरह सोमवार शाम भी घर से निकली थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी।