शराब की बोतलें, खाली प्लॉट और CCTV में दिखे दो युवक; महिला के रहस्यमयी कत्ल ने हिलाया शहर, बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

Woman Murder in Amroha: यूपी के अमरोहा जिले के हसनपुर कस्बे में एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। रहरा-हसनपुर मार्ग पर तीसरे मील के पास खाली प्लॉट में महिला का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। मृतका की पहचान कोट पूर्वी कुम्हारान निवासी रीना (30) के रूप में हुई। रीना घरों में खाना बनाने का काम करती थी और रोज की तरह सोमवार शाम भी घर से निकली थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी।
घटना की जानकारी मिलते ही रीना के पति कुंवरपाल और बच्चे मौके पर पहुंचे। शव देखकर परिवार का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। रीना के पांच बच्चे हैं तीन बेटे और दो बेटियां। इनमें दो बेटे दिव्यांग हैं, जो मां पर ही पूरी तरह निर्भर थे। परिवार मुरादाबाद के कटघर का रहने वाला है और पिछले दस सालों से हसनपुर में किराए के मकान में रह रहा था।
मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और सीओ दीप कुमार पंत ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने शराब की खाली बोतलें और प्लॉट में पड़े तख्त समेत कई अहम साक्ष्य जुटाए। इसके बाद एसपी अमित कुमार आनंद भी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।
नगर में चर्चा है कि हत्या से पहले रीना को दो युवकों के साथ जाते हुए देखा गया था, जिनमें से एक युवक दूसरे समुदाय का बताया जा रहा है। पुलिस अब आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि दोनों संदिग्धों की पहचान हो सके। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं और पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है।
परिजनों के मुताबिक, रीना के पास हमेशा मोबाइल रहता था, लेकिन घटनास्थल से वह गायब मिला। पुलिस को शक है कि हत्यारों ने सबूत मिटाने के लिए मोबाइल साथ ले गए। पुलिस अब मोबाइल की अंतिम कॉल डिटेल और लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है, जिससे हत्या की गुत्थी सुलझने की उम्मीद है।
पुलिस के अनुसार, रीना की गला रेतकर हत्या की गई है, लेकिन गर्दन धड़ से अलग नहीं थी। फिलहाल हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस निजी रंजिश, अवैध संबंध और लूट जैसे कई पहलुओं पर एक साथ जांच कर रही है।
अमरोहा एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि महिला की गर्दन रेतकर हत्या की गई है। शव की शिनाख्त हो चुकी है। अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है।
