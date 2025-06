Amroha News: गन्ने के खेत से मिला युवक का शव, सिर पर गंभीर चोट के निशान, गोली मारने की आशंका

Amroha News: अमरोहा के शहबाजपुर गांव में गन्ने के खेत से एक अज्ञात युवक का शव मिला है। मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं और वह केवल अंडरवियर में पाया गया। पुलिस गोली मारकर हत्या की आशंका जता रही है।

Jun 23, 2025

Body of man was found in sugarcane field in Amroha: अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव शहबाजपुर में सोमवार सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव गांव के एक गन्ने के खेत में मिला, जो मध्य गंगा नहर के किनारे स्थित है।

गन्ने के खेत में दिखा शव, ग्राम प्रधान ने दी पुलिस को सूचना सोमवार सुबह जब खेत मालिक जितेंद्र सिंह अपने खेत पर पहुंचे तो उन्होंने वहां युवक का शव देखा। शव मिलने की सूचना ग्राम प्रधान नवनीत सिरोही ने तत्काल पुलिस को दी। सिर में गंभीर चोट के निशान, अंडरवियर में मिला शव मृतक की उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है। वह सिर्फ अंडरवियर में पाया गया। उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं, जिससे गोली मारकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस व फोरेंसिक टीम ने किया मौके का निरीक्षण सूचना मिलते ही एसपी अमित कुमार आनंद, एएसपी अखिलेश भदौरिया और सीओ शक्ति सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फोरेंसिक टीम ने भी मौके से सबूत इकट्ठा किए हैं। शिनाख्त में जुटी पुलिस, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस हरसंभव प्रयास कर रही है कि शव की शिनाख्त हो सके। मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी। यह भी पढ़ें संभल में तीन एसडीएम का तबादला, नई तैनातियां घोषित! जालौन, कानपुर और बलरामपुर से आए अधिकारी हत्या की आशंका से गांव में दहशत का माहौल घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही हत्यारों तक पहुंचने का दावा कर रही है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही हत्यारों तक पहुंचने का दावा कर रही है।