हनुमान जी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट का मामला, आरोपी शाहजहां पठान गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल

Amroha News: यूपी के अमरोहा निवासी शाहजहां पठान ने इंस्टाग्राम पर भगवान हनुमान के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट साझा की। पोस्ट वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

अमरोहा•Apr 21, 2025 / 08:28 pm• Mohd Danish

हनुमान जी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट का मामला..

Case of objectionable post against Hanuman ji in Amroha: अमरोहा जिले के गजरौला थाना क्षेत्र से सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला सामने आया है। लिसरी बुजुर्ग निवासी शाहजहां पठान ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से भगवान हनुमान के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी साझा की थी।

20 अप्रैल को तेजी से फैली पोस्ट यह पोस्ट 20 अप्रैल को तेजी से वायरल हो गई। आरोपी ने एक फोटो के साथ आपत्तिजनक संदेश पोस्ट किया था, जिससे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना गजरौला पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कई धाराओं में मुकदमा दर्ज शाहजहां पठान पर मुकदमा अपराध संख्या 186/25 के तहत BNSS की धारा 352 और 353 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। बाद में जांच के दौरान उस पर BNSS की धारा 170, 135 और 126 के तहत भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह भी पढ़ें अमरोहा में किशोरी का सुसाइड, पारिवारिक विवाद के बाद ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, परिवार में पसरा मातम धार्मिक भावनाएं भड़काने पर सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।