Amroha: प्लास्टिक और पिन्नी में चारा ढूंढते मिले गोवंश, ईओ और गोशाला प्रभारी पर केस दर्ज, मचा हड़कंप

Cattle found searching for fodder in plastic bags in amroha: अमरोहा जिले की जोया नगर पंचायत की गोशाला में गोवंशीय पशुओं की दुर्दशा सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। निरीक्षण में अव्यवस्थाएं उजागर होने के बाद नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी (ईओ) और गोशाला प्रभारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।