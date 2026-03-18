चैत्र अमावस्या पर आस्था का सैलाब! बृजघाट-तिगरी धाम में उमड़े हजारों श्रद्धालु, गूंजे ‘हर-हर गंगे’ के जयकारे

बृजघाट में दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं की संख्या सबसे अधिक रही। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के अलावा मेरठ, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर और बिजनौर जैसे जिलों से बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे। कई श्रद्धालु मंगलवार रात ही पहुंच गए थे, जिन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान कर विशेष पुण्य अर्जित किया। स्नान के बाद इन श्रद्धालुओं ने धार्मिक अनुष्ठान कर परिवार में सुख-शांति की कामना की और जरूरतमंदों को दान भी दिया।