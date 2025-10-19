मुख्यमंत्री योगी का दीपावली गिफ्ट! 24 गांवों को जोड़ेगी नई सड़क, 26 करोड़ की सौगात

मुख्यमंत्री योगी का दीपावली गिफ्ट! AI Generated Image
Chief Minister Yogi Diwali gift to Amroha: अमरोहा जिले के क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने शुक्रवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। यह मुलाकात दीपावली से पहले क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात लेकर आई। विधायक की पहल पर मुख्यमंत्री ने शहर से दो दर्जन से अधिक गांवों को जोड़ने वाली सड़क के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण की मंजूरी दे दी। इसके लिए 26 करोड़ रुपये की स्वीकृति के साथ धनराशि जारी भी कर दी गई है।
विधायक खड़गवंशी ने लखनऊ से फोन पर बताया कि हाईवे के जीरो तटबंध के ख्यालीपुर ढाल से अगरौला-भीमा ठीकरी तक और वहां से शहर के चामुंडा मंदिर होते हुए करनखाल पुल तक लगभग 14 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण किया जाएगा। यह सड़क न केवल 24 गांवों को शहर से जोड़ेगी, बल्कि क्षेत्र के किसानों और स्थानीय व्यापारियों के लिए भी राहत भरी साबित होगी। वर्षों से जर्जर इस मार्ग की मरम्मत और विस्तार की मांग स्थानीय लोग लगातार करते आ रहे थे।
लंबे समय से इस सड़क की खराब हालत के कारण किसानों को फसल ले जाने में दिक्कत और ग्रामीणों को शहर आने-जाने में परेशानी झेलनी पड़ रही थी। अब इस परियोजना से न केवल आवागमन सुगम होगा बल्कि अमरोहा के ग्रामीण इलाकों का समग्र विकास भी तेज़ी पकड़ेगा। सड़क निर्माण की स्वीकृति के साथ ही क्षेत्र में नए रोजगार अवसर और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने तहसील क्षेत्र के गांव चक गुलाम अंबिया में कंपोजिट विद्यालय की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। कहा कि यह विद्यालय न सिर्फ क्षेत्र बल्कि पूरे जनपद के बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर देगा। इसके अलावा उन्होंने आदमपुर में राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना और ब्रह्माबाद के आसपास बड़ा बिजलीघर बनाने की मांग भी मुख्यमंत्री के सामने रखी। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी मांगों को गंभीरता से सुना और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है।
विधायक खड़गवंशी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है। दीपावली पर यह परियोजना अमरोहा के लोगों के लिए खुशियों का तोहफा है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे विकास कार्यों में सहयोग करें ताकि अमरोहा को नया विकास मॉडल बनाया जा सके।
