मुख्यमंत्री योगी का दीपावली गिफ्ट! 24 गांवों को जोड़ेगी नई सड़क, 26 करोड़ की सौगात

विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने तहसील क्षेत्र के गांव चक गुलाम अंबिया में कंपोजिट विद्यालय की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। कहा कि यह विद्यालय न सिर्फ क्षेत्र बल्कि पूरे जनपद के बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर देगा। इसके अलावा उन्होंने आदमपुर में राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना और ब्रह्माबाद के आसपास बड़ा बिजलीघर बनाने की मांग भी मुख्यमंत्री के सामने रखी। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी मांगों को गंभीरता से सुना और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है।