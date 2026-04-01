साइबर अपराधियों का नया पैंतरा: न लिंक, न ओटीपी; फिर कैसे साफ हुए 4.20 लाख? जानें पूरा मामला

Police Impersonation Scam:उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से साइबर अपराध का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ठगों ने बिना किसी ओटीपी या लिंक के, केवल डर और धमकी के सहारे एक महिला से 4.20 लाख रुपये ठग लिए। अपराधियों ने खुद को बिजनौर पुलिस का अधिकारी बताकर महिला को उसके बेटे के खिलाफ झूठे दुष्कर्म केस में फंसाने की बात कही और पैसे ऐंठ लिए।