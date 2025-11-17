दिल्ली ब्लास्ट पर अजय राय का बड़ा हमला: बोले- सरकार सुरक्षा मोर्चे पर पूरी तरह नाकाम, आर्थिक मदद की उठाई मांग

दिल्ली ब्लास्ट पर अजय राय का बड़ा हमला: Image Source - 'X' @incuttarpradesh
Delhi blast ajay rai slams government: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दिल्ली ब्लास्ट को सरकार की नाकामी करार देते हुए कहा कि यह घटना सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी चूक साबित हुई है। उनका आरोप है कि घटना से पहले आतंकी गाड़ी राजधानी की सड़कों पर करीब दस घंटे तक घूमती रही, लेकिन न कहीं चेकिंग हुई, न ही किसी एजेंसी को इसकी भनक लगी।
अजय राय ने कहा कि जब देश की राजधानी में ऐसी बड़ी चूक हो सकती है, तो आम जनता की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है। उन्होंने केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि इस हादसे में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके लिए सरकार को तुरंत आर्थिक सहायता और न्याय सुनिश्चित करना चाहिए।
रविवार देर रात लगभग साढ़े आठ बजे अजय राय अमरोहा जिले के हसनपुर निवासी लोकेश अग्रवाल के घर पहुंचे, जिनकी मौत दिल्ली ब्लास्ट में हुई थी। उन्होंने लोकेश के बेटों सौरभ अग्रवाल और गौरव अग्रवाल से मिलकर शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं और कठिन समय में उनके साथ खड़े होने का भरोसा दिलाया। अजय राय ने परिवार से बातचीत में उनका दुःख बांटा और कहा कि कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवारों का दर्द समझती है तथा उन्हें हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह तुरंत मुआवजा घोषित करे और पीड़ित परिवारों को उचित सहायता प्रदान करे।
अजय राय ने दोहराया कि दिल्ली ब्लास्ट में सुरक्षा एजेंसियों का पूरी तरह फेलियर सामने आया है। उनका कहना है कि सरकार को न केवल अपनी नीतियों में सुधार करना चाहिए, बल्कि जांच एजेंसियों को भी जवाबदेह बनाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी परिवार को ऐसा दर्द न झेलना पड़े। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार पीड़ित परिवारों के संपर्क में है और न्याय की लड़ाई में उनके साथ खड़ी है।
