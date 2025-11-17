दिल्ली ब्लास्ट पर अजय राय का बड़ा हमला: बोले- सरकार सुरक्षा मोर्चे पर पूरी तरह नाकाम, आर्थिक मदद की उठाई मांग

रविवार देर रात लगभग साढ़े आठ बजे अजय राय अमरोहा जिले के हसनपुर निवासी लोकेश अग्रवाल के घर पहुंचे, जिनकी मौत दिल्ली ब्लास्ट में हुई थी। उन्होंने लोकेश के बेटों सौरभ अग्रवाल और गौरव अग्रवाल से मिलकर शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं और कठिन समय में उनके साथ खड़े होने का भरोसा दिलाया। अजय राय ने परिवार से बातचीत में उनका दुःख बांटा और कहा कि कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवारों का दर्द समझती है तथा उन्हें हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह तुरंत मुआवजा घोषित करे और पीड़ित परिवारों को उचित सहायता प्रदान करे।