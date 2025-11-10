दिल्ली ब्लास्ट में अमरोहा के अशोक कुमार की मौत, आगरा-गाजियाबाद-देवरिया के तीन लोग घायल; यूपी में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

Delhi blast amroha man killed: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम हुए भीषण ब्लास्ट में उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र के मंगरोला गांव के अशोक कुमार की मौत हो गई। अशोक पिछले तीन वर्षों से दिल्ली के जगतपुर इलाके में किराए पर रहते थे और डीटीसी में संविदा कर्मी के रूप में काम करते थे। इस हादसे के बाद उनके गांव में मातम पसरा हुआ है। परिवार में पत्नी सोनम, एक बेटा और दो बेटियां हैं जबकि बड़े भाई सुभाष गांव में ही खेती करते हैं।