Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट ने छीना बेटी का सहारा: ‘पापा घर आते हैं’ रील बनाने वाली आराध्या अब पूछती है- पापा कब लौटेंगे?

हसनपुर के कारोबारी लोकेश अग्रवाल के समधी राजेश अग्रवाल ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने मोबाइल पर मृतकों की तस्वीरें दिखाईं, लेकिन चेहरों की हालत ऐसी थी कि पहचान नामुमकिन थी।

आखिरकार कपड़ों और अंगूठी से लोकेश की पहचान हो पाई। राजेश अग्रवाल ने कहा- “चेहरे का सिर्फ एक हिस्सा थोड़ा बचा था, बाकी शरीर देखने लायक नहीं था।” यह बयान सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। यह हादसा सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, बल्कि दो परिवारों की पूरी जिंदगी का अंत था।