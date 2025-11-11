Delhi Blast: दिल्ली कार ब्लास्ट! यूपी के दो दोस्तों की एक साथ गई जान, पूरे प्रदेश में सुरक्षा अलर्ट तेज

Delhi Blast: दिल्ली कार ब्लास्ट! Image Source - 'X' @IANS
Delhi Blast News Update Amroha: दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर दिया है। इस विस्फोट में यूपी से मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में दो युवक अमरोहा के रहने वाले थे। अशोक सिंह और लोकेश अग्रवाल। दोनों दोस्त थे और शाम को मिलने का प्लान बनाकर कार में बैठे थे, तभी जोरदार धमाका हुआ और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों के शव इतने बुरी तरह झुलस गए कि पहचान में भी कठिनाई हुई। तीसरे मृतक श्रावस्ती के रहने वाले 32 वर्षीय दिनेश कुमार थे, जो दिल्ली में मजदूरी करते थे।
अशोक सिंह पिछले नौ साल से DTC बस में संविदा कर्मी थे और तीन साल से दिल्ली के जगतपुर में किराये पर रह रहे थे। दिवाली पर वह अमरोहा स्थित अपने गांव मंगरोला आए थे। परिवार में पत्नी, तीन बच्चे और दिल की मरीज मां हैं, जिन्हें अभी बेटे की मौत की जानकारी नहीं दी गई है।
उधर, लोकेश अग्रवाल दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती अपनी समधन को देखने आए थे। शाम को उन्होंने अपने दोस्त अशोक को फोन किया और मिलने का समय तय किया। जैसे ही दोनों लाल किले के पास कार में बैठे, कार धमाके से उड़ गई। दिल्ली पुलिस ने लोकेश के मोबाइल से उनके रिश्तेदारों को संपर्क कर पहचान की पुष्टि कराई। उनके पीछे दो बेटे और एक बेटी है।
श्रावस्ती जिले के गनेशपुर गांव के रहने वाले दिनेश कुमार कुछ ही दिनों में घर लौटने वाले थे, लेकिन ब्लास्ट ने उनकी जिंदगी और परिवार की उम्मीदें दोनों खत्म कर दीं। दिनेश दिल्ली में मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनकी मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। उनकी पत्नी और तीन छोटे बच्चों का भविष्य अचानक अंधेरे में चला गया।
ब्लास्ट में देवरिया के शिवा जायसवाल, आगरा के पप्पू और गाजियाबाद के मोहम्मद दाऊद गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तीनों को दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति पर लगातार डॉक्टर और पुलिस की संयुक्त निगरानी रखी जा रही है।
दिल्ली विस्फोट का प्रभाव सीधे यूपी की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ा है। पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे संवेदनशील जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मंदिरों, बाजारों, रेलवे स्टेशनों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे खुद फील्ड में उतरकर सुरक्षा की समीक्षा करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पकड़ा जाए।
बड़ी खबरेंView All
अमरोहा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग