Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

Delhi Blast: दिल्ली कार ब्लास्ट! यूपी के दो दोस्तों की एक साथ गई जान, पूरे प्रदेश में सुरक्षा अलर्ट तेज

Delhi Blast News: दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट में उत्तर प्रदेश के तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि तीन अन्य घायल हैं। अमरोहा के अशोक सिंह और लोकेश अग्रवाल सहित श्रावस्ती के दिनेश कुमार की इस विस्फोट में जान चली गई।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Nov 11, 2025

delhi car blast up two friends from Amroha lost their lives

Delhi Blast: दिल्ली कार ब्लास्ट! Image Source - 'X' @IANS

Delhi Blast News Update Amroha: दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर दिया है। इस विस्फोट में यूपी से मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में दो युवक अमरोहा के रहने वाले थे। अशोक सिंह और लोकेश अग्रवाल। दोनों दोस्त थे और शाम को मिलने का प्लान बनाकर कार में बैठे थे, तभी जोरदार धमाका हुआ और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों के शव इतने बुरी तरह झुलस गए कि पहचान में भी कठिनाई हुई। तीसरे मृतक श्रावस्ती के रहने वाले 32 वर्षीय दिनेश कुमार थे, जो दिल्ली में मजदूरी करते थे।

दो दोस्त, एक साथ जिंदगी का अंतिम सफर

अशोक सिंह पिछले नौ साल से DTC बस में संविदा कर्मी थे और तीन साल से दिल्ली के जगतपुर में किराये पर रह रहे थे। दिवाली पर वह अमरोहा स्थित अपने गांव मंगरोला आए थे। परिवार में पत्नी, तीन बच्चे और दिल की मरीज मां हैं, जिन्हें अभी बेटे की मौत की जानकारी नहीं दी गई है।

उधर, लोकेश अग्रवाल दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती अपनी समधन को देखने आए थे। शाम को उन्होंने अपने दोस्त अशोक को फोन किया और मिलने का समय तय किया। जैसे ही दोनों लाल किले के पास कार में बैठे, कार धमाके से उड़ गई। दिल्ली पुलिस ने लोकेश के मोबाइल से उनके रिश्तेदारों को संपर्क कर पहचान की पुष्टि कराई। उनके पीछे दो बेटे और एक बेटी है।

घर लौटने से पहले ही मौत की खबर पहुँची

श्रावस्ती जिले के गनेशपुर गांव के रहने वाले दिनेश कुमार कुछ ही दिनों में घर लौटने वाले थे, लेकिन ब्लास्ट ने उनकी जिंदगी और परिवार की उम्मीदें दोनों खत्म कर दीं। दिनेश दिल्ली में मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनकी मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। उनकी पत्नी और तीन छोटे बच्चों का भविष्य अचानक अंधेरे में चला गया।

तीन युवक घायल

ब्लास्ट में देवरिया के शिवा जायसवाल, आगरा के पप्पू और गाजियाबाद के मोहम्मद दाऊद गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तीनों को दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति पर लगातार डॉक्टर और पुलिस की संयुक्त निगरानी रखी जा रही है।

यूपी में हाई अलर्ट

दिल्ली विस्फोट का प्रभाव सीधे यूपी की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ा है। पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे संवेदनशील जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मंदिरों, बाजारों, रेलवे स्टेशनों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे खुद फील्ड में उतरकर सुरक्षा की समीक्षा करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पकड़ा जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 10:29 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / Delhi Blast: दिल्ली कार ब्लास्ट! यूपी के दो दोस्तों की एक साथ गई जान, पूरे प्रदेश में सुरक्षा अलर्ट तेज

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: अमित शाह के आवास पर चल रही बड़ी बैठक, चीफ जस्टिस बोले- हमें उम्मीद है कि…

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Delhi Blast: भाई, अब दिल्ली नहीं रहने देती…अशोक की आखिरी कॉल, कुछ घंटे बाद ब्लास्ट में हो गई मौत

car blast near red for,lal qila news today,blast near lal quila,breaking news delhi,lal quila metro,lal killa,delhi current news,attack in delhi,delhi red fort explosion,red alert delhi,delhi red alert,delhi car explosion,delhi today news,chandni chowk news today,delhi bom blast,news delhi today,lal qila latest news,redfort explosion, amroha news
अमरोहा

दिल्ली ब्लास्ट में अमरोहा के युवक की मौत, आगरा-गाजियाबाद-देवरिया के 3 घायल; यूपी में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

delhi blast amroha man killed up high alert lal qila explosion case
अमरोहा

सुहागरात से पहले ही हो गई दूल्हे की मौत, रस्मों के बीच उठा सीने में दर्द, जमीन पर गिरा…

अमरोहा

बहन से शादी कर लो…सुनते ही मार दी गोली, प्रेमिका के भाई को घर बुलाकर दी खौफनाक सजा

amroha lover shoots girlfriends brother nikah dispute case
अमरोहा

गुजारा भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, मोहम्मद शमी से मांगा जवाब, हसीन जहां बोलीं- बेटी और मेरे खर्च पूरे नहीं हो रहे

mohammed shami supreme court notice haseen jahan maintenance case
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.