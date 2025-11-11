Delhi Blast: दिल्ली कार ब्लास्ट! यूपी के दो दोस्तों की एक साथ गई जान, पूरे प्रदेश में सुरक्षा अलर्ट तेज

Delhi Blast News Update Amroha: दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर दिया है। इस विस्फोट में यूपी से मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में दो युवक अमरोहा के रहने वाले थे। अशोक सिंह और लोकेश अग्रवाल। दोनों दोस्त थे और शाम को मिलने का प्लान बनाकर कार में बैठे थे, तभी जोरदार धमाका हुआ और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों के शव इतने बुरी तरह झुलस गए कि पहचान में भी कठिनाई हुई। तीसरे मृतक श्रावस्ती के रहने वाले 32 वर्षीय दिनेश कुमार थे, जो दिल्ली में मजदूरी करते थे।