“तेरा काम पक्का है”… DSP का रौब दिखाकर सलमान बना फर्जी पुलिसवाला, चुलबुल पांडे बनकर रचा ठगी का खेल

Fake dsp arrest amroha police scam in up: यूपी के अमरोहा जिले के गजरौला कस्बे में एक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने खुद को मंडी धनौरा के पुलिस उपाधीक्षक का करीबी बताकर एक व्यक्ति से 50 हजार रुपये की मांग की थी। पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।