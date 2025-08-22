Patrika LogoSwitch to English

अमरोहा

“तेरा काम पक्का है”… DSP का रौब दिखाकर सलमान बना फर्जी पुलिसवाला, चुलबुल पांडे बनकर रचा ठगी का खेल

Amroha Fake DSP Arrest: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में फर्जी DSP बनकर 50 हजार रुपये की मांग करने वाले आरोपी सलमान सैफी को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

अमरोहा

Mohd Danish

Aug 22, 2025

fake dsp arrest amroha police scam up
DSP का रौब दिखाकर सलमान बना फर्जी पुलिसवाला | AI Generated Image

Fake dsp arrest amroha police scam in up: यूपी के अमरोहा जिले के गजरौला कस्बे में एक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने खुद को मंडी धनौरा के पुलिस उपाधीक्षक का करीबी बताकर एक व्यक्ति से 50 हजार रुपये की मांग की थी। पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

ऐसे खुला फर्जी पुलिसकर्मी का खेल

हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव पलवाड़ा निवासी फुरकान एक केस के सिलसिले में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे। ऑफिस के बाहर ही एक युवक ने फुरकान से संपर्क किया और खुद को पुलिसकर्मी तथा मंडी धनौरा के पुलिस उपाधीक्षक का करीबी बताकर 50 हजार रुपये की मांग की। फुरकान को इस पर शक हुआ और उन्होंने थोड़ी देर में मिलने की बात कहकर अपने जानकारों से सत्यापन किया।

सलमान का सच आया सामने

सत्यापन के दौरान पता चला कि युवक असल में पुलिसकर्मी नहीं है और संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के मेहरौला का निवासी है। फुरकान ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। अमरोहा पुलिस ने आरोपी सलमान सैफी उर्फ मुबारक सैफी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। पुलिस उपाधीक्षक अंजलि कटारिया ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी जांच जारी है।

पुलिस की सतर्कता से पकड़ा गया आरोपी

पुलिस के अनुसार, आरोपी का यह खेल लंबे समय से चल रहा था। उसने खुद को उच्च पदस्थ पुलिसकर्मी का करीबी बताकर लोगों को डराकर उनसे रकम लेने का प्रयास किया। लेकिन फुरकान की सतर्कता और पुलिस की तत्परता ने इस फर्जीवाड़े को नाकाम कर दिया। पुलिस ने जनता से अपील की है कि ऐसे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के साथ शंका होने पर तुरंत स्थानीय पुलिस से संपर्क करें।

Published on:

22 Aug 2025 08:43 pm

