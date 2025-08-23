Amroha News: अमावस्या स्नान के दौरान उफनती गंगा में फंसे दो श्रद्धालु, गोताखोरों की बहादुरी से बची जान

Ganga rescue two devotees amavasya tigri ghat amroha: अमरोहा जिले के गजरौला थाना क्षेत्र में स्थित तिगरी घाट पर शनिवार को अमावस्या स्नान के दौरान दो श्रद्धालुओं की जान मुश्किल में पड़ गई। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश और बिजनौर बैराज से छोड़े जा रहे पानी के कारण गंगा नदी का जलस्तर सामान्य से काफी अधिक बढ़ गया था। इसी उफनते जल में दोनों श्रद्धालु अलग-अलग समय पर गहरे पानी में फंस गए।
मुरादाबाद के कांठ तहसील के मुंडालाला गांव के इकबाल पाल और इब्राहिमपुर के समरपाल अमावस्या स्नान के लिए तिगरी घाट पहुंचे थे। स्नान के दौरान दोनों श्रद्धालु गहरे पानी में फंस गए। उनके चीख-पुकार सुनकर मौके पर मौजूद गोताखोर तुरंत एक्शन में आए और काफी मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
गोताखोर ओमपाल सिंह ने बताया कि दोनों श्रद्धालुओं को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि गंगा नदी के बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए स्नान करने वाले श्रद्धालु विशेष सावधानी बरतें। जल स्तर में अचानक बदलाव के चलते किसी भी समय नदी में डूबने का खतरा बना रहता है।
स्थानीय प्रशासन और घाट प्रबंधन टीम ने आम जनता से अपील की है कि अमावस्या जैसे अवसरों पर गहरे और तेज बहाव वाले हिस्सों में स्नान न करें। साथ ही, हमेशा गोताखोर या सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में ही नदी में उतरें।