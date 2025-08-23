Amroha News: अमावस्या स्नान के दौरान उफनती गंगा में फंसे दो श्रद्धालु, गोताखोरों की बहादुरी से बची जान

Ganga rescue two devotees amavasya tigri ghat amroha: अमरोहा जिले के गजरौला थाना क्षेत्र में स्थित तिगरी घाट पर शनिवार को अमावस्या स्नान के दौरान दो श्रद्धालुओं की जान मुश्किल में पड़ गई। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश और बिजनौर बैराज से छोड़े जा रहे पानी के कारण गंगा नदी का जलस्तर सामान्य से काफी अधिक बढ़ गया था। इसी उफनते जल में दोनों श्रद्धालु अलग-अलग समय पर गहरे पानी में फंस गए।