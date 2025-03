अमरोहा में अलविदा जुम्मा और ईद को लेकर हाई अलर्ट, SP ने ईदगाह का निरीक्षण कर की शांति की अपील

Amroha News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अलविदा जुम्मा और ईद-उल-फितर को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसपी अमित कुमार आनंद ने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया और ईदगाह व शाह विलायत दरगाह का निरीक्षण किया।

अमरोहा•Mar 27, 2025 / 08:48 pm• Mohd Danish

High alert in Amroha regarding Alvida Jumma and Eid: अमरोहा में अलविदा जुम्मा और ईद-उल-फितर को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने पुलिस बल के साथ अमरोहा नगर में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान उन्होंने शाह विलायत दरगाह और ईदगाह का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

एसपी ने अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश एसपी अमित कुमार आनंद ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर अरुण कुमार, उपजिलाधिकारी नगर सुधीर कुमार और थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। मुस्लिम समुदाय से संवाद, अफवाहों से बचने की अपील एसपी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत कर उन्हें ईद आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अफवाह से बचें और कोई भी संदिग्ध जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। यह भी पढ़ें थप्पड़बाजी से गूंजा मंच! योगी सरकार के 8 साल पूरे होने के कार्यक्रम में BJP नेताओं की हाथापाई सोशल मीडिया पर नजर, पुलिस अलर्ट मोड में एसपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर भी पुलिस की कड़ी नजर है। किसी भी भ्रामक या भड़काऊ पोस्ट पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा पुलिस पूरी तरह सतर्क है और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।

