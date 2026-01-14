Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर बृजघाट-तिगरी गंगा तटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब!

Makar Sankranti 2026 Ganga Snan: मकर संक्रांति के पावन पर्व पर अमरोहा जिले की तीर्थ नगरी बृजघाट और तिगरी गंगा धाम में श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व जनसैलाब देखने को मिला। तड़के करीब चार बजे से ही गंगा स्नान का क्रम शुरू हो गया, जो दोपहर तक लगातार चलता रहा। गंगा तटों पर ‘हर-हर गंगे’ के जयकारों के बीच हजारों भक्तों ने पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया। ठंड और कोहरे के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी।