Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर बृजघाट-तिगरी गंगा तटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब!

Makar Sankranti 2026
Makar Sankranti 2026 Ganga Snan: मकर संक्रांति के पावन पर्व पर अमरोहा जिले की तीर्थ नगरी बृजघाट और तिगरी गंगा धाम में श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व जनसैलाब देखने को मिला। तड़के करीब चार बजे से ही गंगा स्नान का क्रम शुरू हो गया, जो दोपहर तक लगातार चलता रहा। गंगा तटों पर ‘हर-हर गंगे’ के जयकारों के बीच हजारों भक्तों ने पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया। ठंड और कोहरे के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी।
अमरोहा ही नहीं, बल्कि संभल, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़ के साथ-साथ दिल्ली और हरियाणा से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे। सुबह से ही गंगा घाटों पर भीड़ बढ़ती गई और तटों पर मेले जैसा माहौल बन गया। प्रशासन की ओर से यातायात और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने पुरोहितों को दान-दक्षिणा दी और गरीबों को भोजन कराकर पुण्य लाभ लिया। भक्तों ने अपने परिवार की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और धन-धान्य की कामना की। मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति (Makar Sankranti 2026) पर गंगा स्नान से देवता प्रसन्न होते हैं और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। कई श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा का श्रवण भी किया।
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए बृजघाट और तिगरी गंगा धाम क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरे समय तैनात रहे और हालात पर नजर बनाए रखी। गोताखोरों और स्वयंसेवकों की मौजूदगी से स्नान के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी रही। दिनभर शांति और व्यवस्था के साथ मकर संक्रांति (Makar Sankranti 2026) का पर्व संपन्न हुआ।
बड़ी खबरेंView All
अमरोहा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग