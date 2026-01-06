साबुन फैक्टरी की आड़ में चल रहा था विस्फोटक कारोबार, अवैध पटाखा बनाते समय धमाका; एक किमी तक कांपी धरती

UP News Today In Hindi: यूपी के अमरोहा जिले के ग्राम मलेशिया में शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब वेव शुगर मिल के यार्ड के पास स्थित एक साबुन फैक्ट्री से अचानक धुआं उठने लगा। कुछ ही पलों में हल्के-हल्के धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। फैक्ट्री के भीतर काम कर रहे कर्मचारी खतरे को भांपते हुए जान बचाकर बाहर की ओर भाग खड़े हुए।