अमरोहा में कांवड़ यात्रा बनी हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल, मुस्लिम समाज ने किया कांवड़ियों का फूलों से स्वागत

Kanwar Yatra became example of Hindu-Muslim unity in Amroha: अमरोहा जिले में इस बार की कांवड़ यात्रा केवल भक्ति और आस्था का ही नहीं, बल्कि हिंदू-मुस्लिम एकता और गंगा-जमुनी तहजीब का भी अद्भुत उदाहरण बन गई। बछरायूं कस्बे समेत विभिन्न इलाकों में जहां कांवड़ियों का हुजूम गंगाजल लेकर अपने-अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है, वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने दिल खोलकर इनका स्वागत किया।