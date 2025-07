सावन कांवड़ यात्रा की तैयारी जोरों पर, 11 जुलाई से निकलेंगे कांवड़िए, वीकेंड पर रहेगा जीरो ट्रैफिक प्लान

Amroha News: सावन में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 11 जुलाई से कांवड़िए यात्रा शुरू करेंगे, जबकि 14 जुलाई को पहला सोमवार है।

अमरोहा•Jul 03, 2025 / 10:49 am• Mohd Danish

सावन कांवड़ यात्रा की तैयारी जोरों पर | Image Source – Social Media

Kanwariyas will leave from July 11 in amroha: सावन मास में शिवभक्तों की कांवड़ यात्रा के लिए तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं। अमरोहा, मेरठ, बुलंदशहर और हापुड़ जिलों में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने यात्रा मार्गों का निरीक्षण किया। इस दौरान यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन की योजना तैयार की गई है।

11 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा इस बार सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ रहा है, जिसे देखते हुए कांवड़िए 11 जुलाई से ही गंगा जल लेने के लिए रवाना होंगे। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद और रामपुर सहित विभिन्न स्थानों से लाखों शिवभक्त ब्रजघाट गंगानगरी पहुंचेंगे। शनिवार-रविवार को हाईवे पर रहेगा जीरो ट्रैफिक कांवड़ यात्रा के दौरान हाईवे पर भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने शनिवार और रविवार को ट्रैफिक पूरी तरह से रोकने का निर्णय लिया है। दिल्ली से मुरादाबाद जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की एक लेन को कांवड़ियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। भारी वाहनों का रूट चार चरणों में डायवर्ट किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चाक-चौबंद प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर विशेष सतर्कता बरतने का निर्णय लिया है। प्रमुख स्थानों और चौराहों पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। साथ ही, यात्रा मार्ग पर प्रभावी पुलिस ड्यूटी भी लगाई जाएगी ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके।