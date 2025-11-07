गुजारा भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, मोहम्मद शमी से मांगा जवाब, हसीन जहां बोलीं- बेटी और मेरे खर्च पूरे नहीं हो रहे

Mohammed shami supreme court notice haseen jahan: भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उनकी पत्नी हसीन जहां की उस याचिका पर भेजा गया है, जिसमें उन्होंने मौजूदा गुजारा भत्ते को बढ़ाने की मांग की है। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार से भी इस मामले में जवाब तलब किया है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएं।