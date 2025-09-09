Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अमरोहा

पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आया मुस्लिम समाज, अमरोहा से भेजी गई राहत सामग्री, गांव-गांव से आया सहयोग

Amroha News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मुस्लिम समाज ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी। गांव-गांव से एकत्र की गई यह मदद मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल बनी।

अमरोहा

Mohd Danish

Sep 09, 2025

muslim community sends relief materials for punjab flood victims from amroha
पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद | AI Generated Image

Sends relief materials for punjab flood victims from Amroha: यूपी के अमरोहा जनपद के हसनपुर कस्बे में सोमवार को एक बड़ा मानवीय कदम देखने को मिला। यहां मुस्लिम समाज के लोगों ने जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के जिलाध्यक्ष मुफ्ती खुर्शीद अनवर के नेतृत्व में पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री भेजी। बाढ़ की मार झेल रहे परिवारों की पीड़ा को देखते हुए इस पहल को स्थानीय लोगों ने भी व्यापक समर्थन दिया।

सोशल मीडिया और मस्जिदों से की गई अपील

मुफ्ती खुर्शीद अनवर ने बीते दिनों सोशल मीडिया और मस्जिदों के जरिए विशेष अपील की थी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि पंजाब के जिन इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचाई है, वहां राहत पहुंचाने के लिए सभी लोग सहयोग करें। अपील का असर यह हुआ कि गांव-गांव से बड़ी संख्या में आवश्यक वस्तुएं, खाद्य सामग्री और जरूरत का सामान एकत्र किया गया।

ये भी पढ़ें

यूपी में बड़ा घोटाला! छह जिलों में नौकरी और 3 करोड़ सैलरी, सिस्टम में छुपा धोखाधड़ी का खेल
अमरोहा
up x ray technician 6 districts 3 crore salary fraud

ट्रक भरकर रवाना हुई सहायता सामग्री

स्थानीय नागरिकों के सहयोग से एकत्रित की गई सामग्री को सोमवार को एक ट्रक में भरकर पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की ओर रवाना किया गया। इस दौरान मुस्लिम समाज के जिम्मेदार व्यक्तियों ने कहा कि यह कदम केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। कठिन समय में जरूरतमंदों के साथ खड़ा होना इंसानियत का सबसे बड़ा फर्ज है।

समाज के कई जिम्मेदार लोग रहे मौजूद

राहत सामग्री भेजने के इस अवसर पर कई धार्मिक व सामाजिक हस्तियां मौजूद रहीं। इनमें मुफ्ती मुशब्बर, मुफ्ती शुएब, मुफ्ती जियाउल हक, मुफ्ती नासिर, कारी शरीफ, हाफिज आदिल, मौलाना फारूक, मौलाना उस्मान, कारी आसिफ और शमीम सहित कई लोग शामिल रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि समाज की बेहतरी और मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Sept 2025 05:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आया मुस्लिम समाज, अमरोहा से भेजी गई राहत सामग्री, गांव-गांव से आया सहयोग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.