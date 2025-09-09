पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आया मुस्लिम समाज, अमरोहा से भेजी गई राहत सामग्री, गांव-गांव से आया सहयोग

Sends relief materials for punjab flood victims from Amroha: यूपी के अमरोहा जनपद के हसनपुर कस्बे में सोमवार को एक बड़ा मानवीय कदम देखने को मिला। यहां मुस्लिम समाज के लोगों ने जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के जिलाध्यक्ष मुफ्ती खुर्शीद अनवर के नेतृत्व में पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री भेजी। बाढ़ की मार झेल रहे परिवारों की पीड़ा को देखते हुए इस पहल को स्थानीय लोगों ने भी व्यापक समर्थन दिया।
मुफ्ती खुर्शीद अनवर ने बीते दिनों सोशल मीडिया और मस्जिदों के जरिए विशेष अपील की थी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि पंजाब के जिन इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचाई है, वहां राहत पहुंचाने के लिए सभी लोग सहयोग करें। अपील का असर यह हुआ कि गांव-गांव से बड़ी संख्या में आवश्यक वस्तुएं, खाद्य सामग्री और जरूरत का सामान एकत्र किया गया।
स्थानीय नागरिकों के सहयोग से एकत्रित की गई सामग्री को सोमवार को एक ट्रक में भरकर पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की ओर रवाना किया गया। इस दौरान मुस्लिम समाज के जिम्मेदार व्यक्तियों ने कहा कि यह कदम केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। कठिन समय में जरूरतमंदों के साथ खड़ा होना इंसानियत का सबसे बड़ा फर्ज है।
राहत सामग्री भेजने के इस अवसर पर कई धार्मिक व सामाजिक हस्तियां मौजूद रहीं। इनमें मुफ्ती मुशब्बर, मुफ्ती शुएब, मुफ्ती जियाउल हक, मुफ्ती नासिर, कारी शरीफ, हाफिज आदिल, मौलाना फारूक, मौलाना उस्मान, कारी आसिफ और शमीम सहित कई लोग शामिल रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि समाज की बेहतरी और मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है।