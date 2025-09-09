पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आया मुस्लिम समाज, अमरोहा से भेजी गई राहत सामग्री, गांव-गांव से आया सहयोग

Sends relief materials for punjab flood victims from Amroha: यूपी के अमरोहा जनपद के हसनपुर कस्बे में सोमवार को एक बड़ा मानवीय कदम देखने को मिला। यहां मुस्लिम समाज के लोगों ने जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के जिलाध्यक्ष मुफ्ती खुर्शीद अनवर के नेतृत्व में पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री भेजी। बाढ़ की मार झेल रहे परिवारों की पीड़ा को देखते हुए इस पहल को स्थानीय लोगों ने भी व्यापक समर्थन दिया।