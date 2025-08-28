प्रेम-संबंध और बदले की आग! पड़ोसी ने दिया खौफनाक हत्या को अंजाम, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Noida murder neighbor love affair Amroha: नोएडा की एक निजी कंपनी में काम करने वाले 40 वर्षीय बबलू की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। मृतक अमरोहा जिले के नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव खालकपुर का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार, बबलू का शव चार दिन पहले गन्ने के खेत में मिला था। शव के पास उसकी मोटरसाइकिल और चमड़े की बेल्ट भी पाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी।