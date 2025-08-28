प्रेम-संबंध और बदले की आग! पड़ोसी ने दिया खौफनाक हत्या को अंजाम, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Noida murder neighbor love affair Amroha: नोएडा की एक निजी कंपनी में काम करने वाले 40 वर्षीय बबलू की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। मृतक अमरोहा जिले के नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव खालकपुर का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार, बबलू का शव चार दिन पहले गन्ने के खेत में मिला था। शव के पास उसकी मोटरसाइकिल और चमड़े की बेल्ट भी पाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी।
पुलिस जांच में पता चला कि मृतक के पड़ोसी पोखर का उसकी पत्नी से प्रेम संबंध था। तीन साल पहले गांव की पंचायत में पोखर की बबलू के साथ बहस और बेइज्जती हुई थी। यही पुराना विवाद और पत्नी से जुड़े प्रेम संबंध हत्या की मुख्य वजह बने।
23 अगस्त की रात जब बबलू नोएडा से घर लौट रहा था, आरोपियों ने उसका पीछा किया। खालकपुर गांव के पास खेतों में उसे गिराकर बेल्ट से गला दबाकर हत्या कर दी। इस वारदात में पोखर ने अपने साथियों दीपक और रविन्द्र की मदद ली।
पुलिस ने पोखर (ग्राम जब्दी), दीपक (ग्राम शेखुपुरा इम्मा) और रविन्द्र (पटना जिला, नया टोला सबनीमा) को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अमित कुमार आनंद ने कहा कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और मामले की पूरी छानबीन की जा रही है।
परिवार और ग्रामीण इस हत्या से सकते में हैं। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि आरोपी को फांसी की सजा दिलाई जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाई जाए।