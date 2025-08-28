Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अमरोहा

प्रेम-संबंध और बदले की आग! पड़ोसी ने दिया खौफनाक हत्या को अंजाम, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Amroha Crime News: नोएडा में काम करने वाले बबलू की हत्या का खुलासा हुआ, पड़ोसी ने पत्नी से प्रेम-संबंध और पंचायत में हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसे खेत में गिराकर बेल्ट से गला दबाकर मार डाला।

अमरोहा

Mohd Danish

Aug 28, 2025

noida bablu murder neighbor love affair three arrested amroha
प्रेम-संबंध और बदले की आग! Image Source - Amroha PR Cell

Noida murder neighbor love affair Amroha: नोएडा की एक निजी कंपनी में काम करने वाले 40 वर्षीय बबलू की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। मृतक अमरोहा जिले के नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव खालकपुर का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार, बबलू का शव चार दिन पहले गन्ने के खेत में मिला था। शव के पास उसकी मोटरसाइकिल और चमड़े की बेल्ट भी पाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी।

हत्या की वजह प्रेम-संबंध और पुराना विवाद

पुलिस जांच में पता चला कि मृतक के पड़ोसी पोखर का उसकी पत्नी से प्रेम संबंध था। तीन साल पहले गांव की पंचायत में पोखर की बबलू के साथ बहस और बेइज्जती हुई थी। यही पुराना विवाद और पत्नी से जुड़े प्रेम संबंध हत्या की मुख्य वजह बने।

ये भी पढ़ें

UP Crime: महिला मंगेतर को झांसे में लिया, जंगल में की दरिंदगी, युवती ने खोला चौंकाने वाला राज
मुरादाबाद
moradabad jungle rape blackmail case up crime

आरोपियों ने मिलकर किया खौफनाक कांड

23 अगस्त की रात जब बबलू नोएडा से घर लौट रहा था, आरोपियों ने उसका पीछा किया। खालकपुर गांव के पास खेतों में उसे गिराकर बेल्ट से गला दबाकर हत्या कर दी। इस वारदात में पोखर ने अपने साथियों दीपक और रविन्द्र की मदद ली।

पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया

पुलिस ने पोखर (ग्राम जब्दी), दीपक (ग्राम शेखुपुरा इम्मा) और रविन्द्र (पटना जिला, नया टोला सबनीमा) को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अमित कुमार आनंद ने कहा कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और मामले की पूरी छानबीन की जा रही है।

परिवार और ग्रामीण इस हत्या से सकते में हैं। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि आरोपी को फांसी की सजा दिलाई जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाई जाए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 04:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / प्रेम-संबंध और बदले की आग! पड़ोसी ने दिया खौफनाक हत्या को अंजाम, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.