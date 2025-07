Amroha: अमरोहा में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान शुरू, डीएम निधि गुप्ता ने पर्यावरण संरक्षण की अपील की

One tree in name of mother campaign started in Amroha: पर्यावरण संरक्षण को लेकर जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बुधवार को अमरोहा में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान की भव्य शुरुआत हुई। चोटीपुरा कन्या गुरुकुल विद्यालय में आयोजित इस विशेष पौधारोपण कार्यक्रम में छात्राओं, शिक्षकों और गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। इस दौरान सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया और विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे।