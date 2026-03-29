नींद में ही मौत का तांडव! पत्नी-बच्चों के साथ सो रहे मजदूर को उतारा मौत के घाट, होश में आई महिला तो उड़े होश

नींद में ही मौत का तांडव!
Amroha Mehraaj News: यूपी के अमरोहा जिले के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। मजदूर मेहराज उर्फ मिराज (35) को घर के टिनशेड में सोते समय अज्ञात हमलावरों ने हाथ-पैर बांधकर धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। घटना के समय उनकी पत्नी रूही और छोटे बच्चे भी पास ही सो रहे थे। सुबह रूही को बेहोशी की हालत में पाया गया, जबकि बच्चों को कोई चोट नहीं आई।
घटना की सुबह, मृतक मेहराज के पिता मौबीन जब घर पहुंचे, तो उन्होंने खून से लथपथ बेटे को देखा। हाथ-पैर बंधे और गर्दन पर गहरे घाव देख परिवार में चीख-पुकार मच गई। देखते ही देखते गांव के अन्य लोग भी घटना स्थल पर जमा हो गए। यह खौफनाक दृश्य देखकर पूरे इलाके में दहशत फैल गई।
घटना की सूचना मिलते ही हसनपुर कोतवाली की पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई। बेहोश पत्नी रूही को तुरंत अस्पताल भेजा गया, लेकिन होश में आने के बाद भी वह कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। पुलिस आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है और घटना स्थल से सभी संभावित साक्ष्य जुटा रही है।
परिजनों के अनुसार, मृतक मेहराज दिल्ली में बेलदारी का काम करता था और चार दिन पहले ही गांव लौट आया था। मेहराज के दो छोटे बच्चे हैं। अचानक हुई इस बेरहम हत्या ने पूरे गांव में दहशत और शोक का माहौल पैदा कर दिया है।
सीओ पंकज त्यागी ने बताया कि हत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। सभी संभावित पहलुओं जैसे विवाद, जमीन या किसी व्यक्तिगत दुश्मनी पर ध्यान देते हुए जांच की जा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर इस डरावनी घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।
इस वारदात के बाद पिपलोती कलां गांव में ग्रामीणों में सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता और भय का माहौल है। लोग अब रात में अपने घरों में ताले लगाने और बच्चों को पास रखकर सोने लगे हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और सभी संभावित अपराधियों को जल्द ही पकड़ने के लिए विशेष टीम काम कर रही है। ग्रामीण भी उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द ही न्याय मिलेगा और गांव फिर से सुरक्षित माहौल में लौटेगा।
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