नींद में ही मौत का तांडव! पत्नी-बच्चों के साथ सो रहे मजदूर को उतारा मौत के घाट, होश में आई महिला तो उड़े होश

इस वारदात के बाद पिपलोती कलां गांव में ग्रामीणों में सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता और भय का माहौल है। लोग अब रात में अपने घरों में ताले लगाने और बच्चों को पास रखकर सोने लगे हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और सभी संभावित अपराधियों को जल्द ही पकड़ने के लिए विशेष टीम काम कर रही है। ग्रामीण भी उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द ही न्याय मिलेगा और गांव फिर से सुरक्षित माहौल में लौटेगा।