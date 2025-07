Amroha: भीषण हादसे में सिपाही-बीवी की गई जान, अचानक लगे ब्रेक, ट्रक में घुसी कार, मच गया हड़कंप

Soldier-wife lost their lives in accident in Amroha: अमरोहा के गजरौला क्षेत्र में दिल्ली हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। एक ट्रक चालक के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रही कार उसमें घुस गई। कार में सवार हेड कांस्टेबल जावेद जव्वाद जैदी और उनकी पत्नी उरुस जैदी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके दोनों बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए।