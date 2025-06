UP News: कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़छाड़, आरोपी की लोगों ने की पिटाई, किया पुलिस के हवाले

UP News Today in Hindi: अमरोहा के गजरौला क्षेत्र में कोचिंग जा रही छात्रा से एक युवक ने छेड़छाड़ की कोशिश की। छात्रा के शोर मचाने पर लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। छात्रा ने बताया कि युवक कई दिनों से उसका..

अमरोहा•Jun 10, 2025 / 05:17 pm• Mohd Danish

UP News: कोचिंग जा रही छात्रा से छेड़छाड़, आरोपी की लोगों ने की पिटाई..

Student going to coaching was molested in UP: यूपी के अमरोहा के गजरौला कोतवाली क्षेत्र में कोचिंग जा रही एक छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। रमाबाई कॉलेज के पास एक युवक ने छात्रा का रास्ता रोककर उसे परेशान किया। छात्रा के विरोध करने और मदद के लिए आवाज लगाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए।

भीड़ ने आरोपी को पकड़ा और की धुनाई छात्रा की आवाज सुनकर पहुंचे लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद भीड़ ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की बाइक बीच रास्ते में हुई खराब पुलिस जब आरोपी को थाने लेकर जा रही थी, तभी रास्ते में उनकी बाइक खराब हो गई। इस पर राहगीरों की मदद से बाइक को धक्का लगाकर स्टार्ट किया गया। आरोपी पहले भी करता था पीछा और अश्लील टिप्पणी पीड़ित छात्रा ने बताया कि आरोपी युवक पिछले कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था और अभद्र टिप्पणियां करता था। इस बार उसने हाथ पकड़ने की कोशिश की, जिससे छात्रा ने शोर मचाया। यह भी पढ़ें सड़क अतिक्रमण में आई मस्जिद और मंदिर पर चला प्रशासन का बुलडोजर, दोनों धर्मस्थल आ रहे थे अतिक्रमण की जद में पुलिस कर रही है पूछताछ, आगे की कार्रवाई जारी फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।