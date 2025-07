अमरोहा में सड़क हादसे बने काल, कांवड़ यात्रा में तीन श्रद्धालुओं की मौत, दर्जनभर घायल

Three devotees died during Kanwar Yatra in amroha: कांवड़ यात्रा के दौरान अमरोहा जिले में रविवार रात दर्दनाक सड़क हादसे सामने आए हैं। अलग-अलग स्थानों पर कांवड़ियों के वाहनों की आपसी टक्कर में तीन कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि दर्जनभर से ज्यादा कांवड़िए घायल हो गए हैं। सभी हादसे हाईवे पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के चलते हुए।