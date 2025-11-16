सब्जियों पर महंगाई का वार: टमाटर के दाम 30 से 60 रुपये पर पहुंचे, आलू-प्याज भी आम आदमी की जेब पर भारी

गृहिणी नीशू सिंह का कहना है कि पहले बाजार से ज्यादा मात्रा में सब्जियां खरीद लेते थे, लेकिन अब महंगाई की वजह से केवल जरूरत भर की खरीदारी हो रही है। वहीं प्रतिज्ञा सिंह बताती हैं कि सब्जियां दालों से भी ज्यादा महंगी हो रही हैं, इसलिए अब घरों में दाल की खपत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि टमाटर लगभग हर सब्जी का स्वाद तय करता है, लेकिन महंगाई ने रसोई का संतुलन बिगाड़ कर रख दिया है।