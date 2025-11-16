Patrika LogoSwitch to English

अमरोहा

सब्जियों पर महंगाई का वार: टमाटर के दाम 30 से 60 रुपये पर पहुंचे, आलू-प्याज भी आम आदमी की जेब पर भारी

Tomato Price Hike: सर्दी की शुरुआत के साथ सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। टमाटर 30 रुपये से बढ़कर 60 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है, जबकि आलू और प्याज के दाम भी लगातार चढ़ रहे हैं।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Nov 16, 2025

tomato price hike potato onion inflation rising vegetable rates up

सब्जियों पर महंगाई का वार | Image Source - Pinterest

Tomato Price Hike in UP: यूपी के अमरोहा में सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे आम लोगों की रसोई का संतुलन बिगड़ गया है। टमाटर, आलू और प्याज जैसे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां महंगी होने लगी हैं। महंगाई की यह मार गृहणियों के बजट पर सीधा असर डाल रही है, जिससे भोजन का स्वाद और थाली की कीमत दोनों बढ़ गई हैं।

टमाटर की पैदावार कम, दाम दोगुने तक पहुंच गए

सबसे ज्यादा असर टमाटर के निरंतर बढ़ते दाम पर दिख रहा है। 15 दिन पहले तक 30 रुपये प्रति किलो बिकने वाला टमाटर अब 60 रुपये प्रति किलो में बेचा जा रहा है। फिलहाल नई फसल आने में समय है, जबकि बाजार में केवल कोल्ड स्टोर का टमाटर उपलब्ध है। इसी कमी के कारण दामों में अचानक तेजी आ गई है।

आलू-प्याज के दाम भी उछले

टमाटर ही नहीं, अन्य आवश्यक सब्जियां भी महंगाई की चपेट में हैं। आमतौर पर 20 रुपये प्रति किलो मिलने वाला आलू अब 25 से 30 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। प्याज के दाम तो और भी ज्यादा उछले हैं। 20 रुपये प्रति किलो बिकने वाली प्याज अब 50 रुपये किलो के भाव पर मिल रही है। इससे रोजाना की किचन कॉस्ट में इजाफा होना तय हो गया है।

सर्दी की शुरुआत में फिर चढ़ने लगे दाम

बरसात के दौरान पहले ही सब्जियों की कीमतें आसमान छू चुकी थीं। बीच में थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन सर्दी के आते ही फिर से दामों में तेजी दर्ज की जा रही है। व्यापारी बताते हैं कि सब्जी की पैदावार मौसम पर निर्भर करती है और मौसम में बदलाव के साथ कीमतें बढ़ना स्वाभाविक है।

सब्जी मंडियों में पिछले 15 दिनों में लगभग हर सब्जी के दाम बढ़े हैं। आंकड़ों के अनुसार:

  • आलू: 20 रुपये से बढ़कर 30 रुपये
  • टमाटर: 30 रुपये से बढ़कर 60 रुपये
  • तुरई: 40 रुपये से बढ़कर 60 रुपये
  • पालक: 35 रुपये से बढ़कर 40 रुपये
  • हरी आल: 40 रुपये से बढ़कर 50 रुपये
  • प्याज: 20 रुपये से बढ़कर 50 रुपये
  • इन बढ़ोतरी से साफ है कि घरेलू थाली अब पहले जैसी नहीं रह गई।

कोल्ड स्टोर का सामान; दाम और बढ़ सकते हैं

सब्जी विक्रेता बताते हैं कि पिछले 15 दिनों में सब्जियों की कीमतें लगातार बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि टमाटर की ताजा फसल लगभग खत्म है और बाजार में केवल कोल्ड स्टोर का टमाटर आ रहा है। यही वजह है कि दाम बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी बढ़ोतरी की आशंका है।

रसोई पर बढ़ते दबाव से खरीदारी कम, स्वाद में भी असर

गृहिणी नीशू सिंह का कहना है कि पहले बाजार से ज्यादा मात्रा में सब्जियां खरीद लेते थे, लेकिन अब महंगाई की वजह से केवल जरूरत भर की खरीदारी हो रही है। वहीं प्रतिज्ञा सिंह बताती हैं कि सब्जियां दालों से भी ज्यादा महंगी हो रही हैं, इसलिए अब घरों में दाल की खपत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि टमाटर लगभग हर सब्जी का स्वाद तय करता है, लेकिन महंगाई ने रसोई का संतुलन बिगाड़ कर रख दिया है।

Published on:

16 Nov 2025 05:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / सब्जियों पर महंगाई का वार: टमाटर के दाम 30 से 60 रुपये पर पहुंचे, आलू-प्याज भी आम आदमी की जेब पर भारी

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

