Amroha Accident: बाइक-ट्रैक्टर की टक्कर में दो युवकों की मौत, हादसे के बाद हाईवे पर कई वाहन भिड़े

Amroha Accident: यूपी के अमरोहा में बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में दो युवकों की दर्दनाक मौत, हाईवे पर लगा 2 किमी लंबा जाम।

अमरोहा•Jun 15, 2025 / 01:43 pm• Mohd Danish

Amroha Accident: बाइक-ट्रैक्टर की टक्कर में दो युवकों की मौत | Image Source – Social Media

Two youths died in bike-tractor collision in amroha accident: अमरोहा जिले के गजरौला थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे-24 पर जुबिलेंट फैक्ट्री के पास एक बाइक और ट्रैक्टर की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था, जिससे सिर पर गंभीर चोटें आईं।

हादसे के बाद हाईवे पर कई वाहन भिड़े हादसे के तुरंत बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर के बाद कई अन्य वाहन भी आपस में टकरा गए, जिससे करीब दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया। यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। पुलिस ने क्रेन से हटवाया ट्रैक्टर, यातायात बहाल सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त ट्रैक्टर को हटवाया गया। इसके बाद हाईवे पर जाम खुलवाने का काम शुरू किया गया और धीरे-धीरे यातायात बहाल किया गया। यह भी पढ़ें खिलौने बेचने गए युवक की सांप के काटने से मौत, परिवार में मचा कोहराम मृतकों की पहचान नहीं हो सकी पुलिस के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वाले दोनों युवकों की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। उनकी पहचान बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर की जा रही है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।