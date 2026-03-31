टोल बढ़ा, सुविधाएं ठप! दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर जेब पर बोझ, यात्रियों की सुरक्षा भगवान भरोसे

UP Toll Hike News: नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत महंगाई के साथ हो रही है। एक अप्रैल से टोल टैक्स में बढ़ोतरी लागू कर दी गई है, जिससे आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिल्ली-लखनऊ हाईवे स्थित जोया टोल प्लाजा पर टोल दरों में बढ़ोतरी की है, लेकिन यात्रियों को मिलने वाली सुविधाएं अब भी बेहद सीमित हैं।