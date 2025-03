मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप, अमरोहा में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प, 4 लोग हुए घायल, जानें पूरा मामला

Violent in Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में शनिवार सुबह एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच शुरू हुई मारपीट जल्द ही पथराव में बदल गई। जिससे गांव में अफरा-तफरी मच गई।

अमरोहा•Mar 15, 2025

Violent clash between two parties in Amroha: अमरोहा जिले के थाना रहरा इलाके के गांव खेलिया पट्टी में शनिवार सुबह एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच शुरू हुई मारपीट जल्द ही पथराव में बदल गई। हिंसक घटना में चार लोग घायल हो गए। वहीं घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

वीडियो में दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर लाठी-डंडे बरसाते और पत्थर फेंकते दिख रहे हैं। लगभग एक घंटे तक चले इस हिंसक संघर्ष से गांव में दहशत का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया। एक पक्ष ने थाने पहुंचकर दूसरे पक्ष के लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वीडियो में दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर लाठी-डंडे बरसाते और पत्थर फेंकते दिख रहे हैं। लगभग एक घंटे तक चले इस हिंसक संघर्ष से गांव में दहशत का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया। एक पक्ष ने थाने पहुंचकर दूसरे पक्ष के लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।