UP News: मामूली विवाद पर दो पक्षों में हिंसक झड़प, लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर चले, महिलाएं और बच्चे भी भिड़े

UP News: यूपी के अमरोहा में मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। झगड़े में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पुलिस ने चार लोगों पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

अमरोहा•Jun 17, 2025 / 05:09 pm• Mohd Danish

UP News: मामूली विवाद पर दो पक्षों में हिंसक झड़प | Image Source – Social Media

Violent clash between two parties over minor dispute in UP: अमरोहा जिले के डिडौली थाना क्षेत्र के गांव पायती खुर्द में मामूली कहासुनी ने अचानक हिंसक रूप धारण कर लिया। बात इतनी बढ़ गई कि दो पक्ष आमने-सामने आ गए और एक-दूसरे पर लाठी-डंडों और ईंट-पत्थरों से हमला करने लगे।

महिलाएं-बच्चे भी मारपीट में शामिल इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इस झगड़े में बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल हिंसक झड़प में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। यह भी पढ़ें हाईकोर्ट से सपा सांसद को राहत, 6 लाख जमा करने पर कनेक्शन बहाल का आदेश, 1.91 करोड़ का जुर्माना फिलहाल स्थगित चार आरोपियों पर केस दर्ज, जांच शुरू डिडौली थाना प्रभारी हरिश्वर्धन सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए हसनैन, अली शेर, शुएब और नईम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच जारी है। हिंसक झड़प में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है।डिडौली थाना प्रभारी हरिश्वर्धन सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए हसनैन, अली शेर, शुएब और नईम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच जारी है।

