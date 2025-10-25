Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

अमरोहा में रात-दिन के तापमान में बढ़ा अंतर कर रहा लोगों को बीमार

Weather : मौसम में ठंडक बढ़ी है लेकिन दिन में तापमान होने की वजह से रात और दिन के तापमान में काफी अंतर आ रहा है।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Shivmani Tyagi

Oct 25, 2025

weather

प्रतीकात्मक फोटो

Weather दिवाली के बाद मौसम में हो रहा बदलाव आपको बीमार कर सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे चिकित्सकों ने यह हिदायत दी है। इसलिए सजग रहने की आवश्यकता है। दिन में बढ़ रही धूप और रात को चल रही हवाओं की वजह से दिन और रात के तापमान में भारी अंतर आ गया है। इससे दिन में गर्मी का अहसास हो रहा है और शाम ढलते ही हवाओं में ठंडक आ जाती है। यह बदलाव मानव शरीर के लिए उचित नहीं है।

अमरोहा में तेजी से बढ़ रही ठंड ( weather )

अमरोहा का तापमान दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से अलग रहता है। इसलिए यहां का मौसम भी दिल्ली से अधिक ठंडा हैं। शाम होते ही मौसम में ठंडक बढ़ने लगी है। रात में लोगों को एसी बंद करने पड़ रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में तो रात में गरम कपड़े तक निकल गए हैं। इसके विपरीत दिन में निकल रही धूप की वजह से दिन में एक बार फिर से गर्मी का अहसास होता है और शाम ढलते ही जैसे ही धूप खत्म होती है ठंडक का अहसास होने लगता है। चिकित्सकों का कहना है कि मौसम का यह बदलाव मानव शरीर को बीमार कर रहा है। जिला चिकित्सालय में बुखार, नजला और जुकाम के मरीज बढ़ रहे हैं। दिवाली पर चले पटाखों की वजह से भी हालात बिगड़ रगे हैं और नाक, कान, गले के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है।

24 घंटे तापमान में आ रहा भारी अंतर ( weather )

अमरोहा में शनिवार को अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री रिकार्ड किया गया। तापमान के इस उतार चढ़ाव से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 घंटे में तापमान में कितना बदलाव हो रहा है। दिन में तापमान 31 डिग्री तक जा रहा है जबकि रात में तापमान गिरकर 20 से 19 डिग्री तक आ रहा है। इससे दिन में गर्मी और रात में सर्दी का अहसास हो रहा है। यही कारण है कि चिकित्सकों ने इस अवधि में बच्चों और बूढ़ों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up weather

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 10:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / अमरोहा में रात-दिन के तापमान में बढ़ा अंतर कर रहा लोगों को बीमार

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पांच साल के प्यार का हाई वोल्टेज ड्रामा! प्रेमिका पहुंची प्रेमी के घर; बोली- इससे मेरी शादी करवाओ

amroha lovers drama girl demand marriage didoli
अमरोहा

बिरयानी में लेग पीस मांगने पर होटल मालिक हुआ आग-बबूला, युवक को पीट पीटकर किया अधमरा, जानें पूरा मामला

amroha biryani leg piece demand youth beaten hotel owner
अमरोहा

रंजिश, शराब और गोली की गूंज! अमरोहा में किसान की हत्या से मचा हड़कंप, दो गिरफ्तार लेकिन बाकी आरोपी अब भी फरार

amroha farmer murder case police arrest two others absconding
अमरोहा

मुख्यमंत्री योगी का दीपावली गिफ्ट! 24 गांवों को जोड़ेगी नई सड़क, 26 करोड़ की सौगात

cm yogi approves 26 crore road project 24 villages benefit amroha
अमरोहा

फार्महाउस पर चली खून की दावत! पिस्तौल से दागी गोलियां, किसान की दर्दनाक हत्या; सिर के उड़े चिथड़े

amroha farmer murder farmhouse party dinner shooting
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.