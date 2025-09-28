Patrika LogoSwitch to English

अमरोहा

गेस्ट हाउस में पत्नी प्रेमी संग रंगेहाथ पकड़ी गई, पति ने किया पीछा तो दो बच्चों की मां चकमा देकर हुई फरार

Amroha News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दो बच्चों की मां अपने प्रेमी संग गेस्ट हाउस में रंगेहाथ पकड़ी गई। लेकिन महिला पति को चकमा देकर प्रेमी के साथ भाग निकली। मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है।

2 min read

अमरोहा

image

Mohd Danish

Sep 28, 2025

wife caught with lover guesthouse amroha husband police

गेस्ट हाउस में पत्नी प्रेमी संग रंगेहाथ पकड़ी गई | Image Source - Pexels

Wife caught with lover guesthouse in Amroha:यूपी के अमरोहा जिले के नौगांवा सादात कस्बे में शनिवार की सुबह उस वक्त हंगामा मच गया, जब एक महिला अपने प्रेमी के साथ गेस्ट हाउस में रंगेहाथ पकड़ी गई। महिला शादीशुदा होने के साथ-साथ दो बच्चों की मां है। पति ने पीछा कर गेस्ट हाउस में पत्नी को प्रेमी के साथ देख लिया।

पति को पहले से ही था शक

बताया जा रहा है कि महिला अपने पति के घर से जाते ही प्रेमी को घर बुला लेती थी। पति को पत्नी की हरकतों पर पहले से शक था। जिसके बाद उसने घर पर पहरा बैठा दिया और फिर नजर रखना शुरू कर दिया। इसके बावजूद महिला ने प्रेमी से मिलने की कोशिशें जारी रखीं।

पीछा करते-करते गेस्ट हाउस पहुंचा पति

शनिवार की सुबह विवाहिता घर से बाहर निकली और सीधे गेस्ट हाउस पहुंच गई। पति ने उसका पीछा किया और मौके पर पहुंचकर दोनों को साथ देख लिया। गेस्ट हाउस में हंगामा मच गया और आसपास लोगों की भीड़ जुट गई।

भीड़ के बीच पति को दिया चकमा

हंगामे के बीच विवाहिता ने अपने पति को चकमा दे दिया और प्रेमी के साथ वहां से भाग निकली। पति अवाक रह गया और मामला देखते ही देखते कस्बे भर में चर्चा का विषय बन गया।

पुलिस से की गई शिकायत

इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

मोहल्ले में चर्चा का विषय बनी प्रेम कहानी

महिला की शादी छह साल पहले मोहल्ले के ही एक युवक से हुई थी और उसके दो छोटे बच्चे भी हैं। इसके बावजूद विवाहिता का प्रेम प्रसंग कस्बे के ही एक अन्य युवक से शुरू हो गया। अब यह प्रेम कहानी कस्बे भर में चर्चा का विषय बनी हुई है।

Published on:

28 Sept 2025 06:31 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / गेस्ट हाउस में पत्नी प्रेमी संग रंगेहाथ पकड़ी गई, पति ने किया पीछा तो दो बच्चों की मां चकमा देकर हुई फरार

