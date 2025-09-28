गेस्ट हाउस में पत्नी प्रेमी संग रंगेहाथ पकड़ी गई, पति ने किया पीछा तो दो बच्चों की मां चकमा देकर हुई फरार

Wife caught with lover guesthouse in Amroha:यूपी के अमरोहा जिले के नौगांवा सादात कस्बे में शनिवार की सुबह उस वक्त हंगामा मच गया, जब एक महिला अपने प्रेमी के साथ गेस्ट हाउस में रंगेहाथ पकड़ी गई। महिला शादीशुदा होने के साथ-साथ दो बच्चों की मां है। पति ने पीछा कर गेस्ट हाउस में पत्नी को प्रेमी के साथ देख लिया।