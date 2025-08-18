Youtuber Mehak Pari: यूट्यूबर महक परी का एक और वीडियो वायरल, बाइक सवार युवकों से मेले में भिड़ीं

जानकारी के मुताबिक, डिडौली कोतवाली क्षेत्र के जोया स्थित मैदान में शनिवार की देर शाम नुमाइश चल रही थी। इसी दौरान महक-परी अपनी कार से मेले में घूमने पहुंची थीं। जब वे वहां से लौट रही थीं, तभी उनकी कार का एक बाइक से टकराव हो गया। आरोप है कि कार चालक ने टक्कर के बाद वाहन नहीं रोका और आगे बढ़ गया। इस पर मेले में मौजूद लोग गुस्से में आ गए और कार का पीछा किया।