अमरोहा

Youtuber Mehak Pari: यूट्यूबर महक परी का एक और वीडियो वायरल, बाइक सवार युवकों से मेले में भिड़ीं

Youtuber Mehak Pari Viral Video: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में यूट्यूबर बहनें महक और परी का एक हंगामेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। कार और बाइक की टक्कर के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया।

अमरोहा

Mohd Danish

Aug 18, 2025

Youtuber mehak pari video viral amroha mela bike clash
Youtuber Mehak Pari: यूट्यूबर महक परी का एक और वीडियो वायरल | Image Source - Social Media

Youtuber Mehak Pari Viral Video In Amroha: यूपी के अमरोहा के जोया कस्बे में लगे साप्ताहिक मेले से जुड़ा एक हंगामेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में संभल जिले की चर्चित यूट्यूबर बहनें महक और परी बाइक सवार युवक से भिड़ती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो दो दिन पुराना है, जिसे मेले में मौजूद एक युवक ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया था।

कार और बाइक की टक्कर से मचा बवाल

जानकारी के मुताबिक, डिडौली कोतवाली क्षेत्र के जोया स्थित मैदान में शनिवार की देर शाम नुमाइश चल रही थी। इसी दौरान महक-परी अपनी कार से मेले में घूमने पहुंची थीं। जब वे वहां से लौट रही थीं, तभी उनकी कार का एक बाइक से टकराव हो गया। आरोप है कि कार चालक ने टक्कर के बाद वाहन नहीं रोका और आगे बढ़ गया। इस पर मेले में मौजूद लोग गुस्से में आ गए और कार का पीछा किया।

ये भी पढ़ें

UP Crime: कानून के रखवाले की काली कहानी! वर्दी पहनकर करता था ब्लैकमेलिंग, युवक की आपबीती सुन अफसर भी हैरान
मुरादाबाद
head constable mirza rizwan beg honey trap gang arrested UP Crime

यूट्यूबर बहनों का हंगामा

थोड़ी दूरी पर जब भीड़ ने कार को घेर लिया तो उसमें बैठे युवक को बाहर निकालकर मारपीट कर दी। इसी बीच यूट्यूबर महक और परी भी कार से बाहर निकलीं और उन्होंने मौके पर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों बहनों की बाइक सवार युवकों और वहां मौजूद लोगों से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते भीड़ बढ़ती चली गई और मेले का माहौल तनावपूर्ण हो गया।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

मौके पर मौजूद भीड़ में से किसी युवक ने पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महक-परी और बाइक सवार युवक के बीच गरमा-गरमी हो रही है और आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं।

पुलिस को नहीं मिली तहरीर

हंगामे की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों पक्ष वहां से जा चुके थे। प्रभारी निरीक्षक हरीश वर्धन सिंह ने बताया कि इस मामले में अब तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है।

