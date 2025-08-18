Youtuber Mehak Pari: यूट्यूबर महक परी का एक और वीडियो वायरल, बाइक सवार युवकों से मेले में भिड़ीं

Youtuber Mehak Pari Viral Video In Amroha: यूपी के अमरोहा के जोया कस्बे में लगे साप्ताहिक मेले से जुड़ा एक हंगामेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में संभल जिले की चर्चित यूट्यूबर बहनें महक और परी बाइक सवार युवक से भिड़ती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो दो दिन पुराना है, जिसे मेले में मौजूद एक युवक ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया था।
जानकारी के मुताबिक, डिडौली कोतवाली क्षेत्र के जोया स्थित मैदान में शनिवार की देर शाम नुमाइश चल रही थी। इसी दौरान महक-परी अपनी कार से मेले में घूमने पहुंची थीं। जब वे वहां से लौट रही थीं, तभी उनकी कार का एक बाइक से टकराव हो गया। आरोप है कि कार चालक ने टक्कर के बाद वाहन नहीं रोका और आगे बढ़ गया। इस पर मेले में मौजूद लोग गुस्से में आ गए और कार का पीछा किया।
थोड़ी दूरी पर जब भीड़ ने कार को घेर लिया तो उसमें बैठे युवक को बाहर निकालकर मारपीट कर दी। इसी बीच यूट्यूबर महक और परी भी कार से बाहर निकलीं और उन्होंने मौके पर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों बहनों की बाइक सवार युवकों और वहां मौजूद लोगों से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते भीड़ बढ़ती चली गई और मेले का माहौल तनावपूर्ण हो गया।
मौके पर मौजूद भीड़ में से किसी युवक ने पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महक-परी और बाइक सवार युवक के बीच गरमा-गरमी हो रही है और आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं।
हंगामे की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों पक्ष वहां से जा चुके थे। प्रभारी निरीक्षक हरीश वर्धन सिंह ने बताया कि इस मामले में अब तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है।