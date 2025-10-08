अनूपपुर में 52 ब्लैक स्पॉट, जरूरी सुधार नहीं होने से आए दिन हो रहे हादसे

जिला मुख्यालय में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात विभाग ने 52 नए ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं। दुर्घटना को रोकने के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाने के सुझाव सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए थे लेकिन संबंधित विभागों ने इस पर आज तक कोई अमल नहीं किया जिस कारण हर महीने सड़क दुर्घटना के मामले जिले में बढ़ते ही जा रहे हैं। जिले भर में पहले से 11 चिन्हित ब्लैक स्पॉट निर्धारित किए गए थे। साथ ही 52 नए ब्लैक स्पॉट निर्धारित किए जाने के बाद कुल ब्लैक स्पॉट की संख्या 63 हो गई है।
जिले भर में पूर्व से निर्धारित 11 ब्लैक स्पॉट में पयारी नंबर 1 चौराहा, बदरा तिराहा, शुक्ला ढाबा तिराहा कोतमा, निगवानी चौराहा कोतमा, केशवाही चौराहा कोतमा, डोगरिया तिराहा बिजुरी, तुलरा चौराहा करन पठार, फुलवारी टोला मोड रामनगर, पोड़की तिराहा अमरकंटक, बसनिहा तिराहा राजेंद्र ग्राम, हाई स्कूल मोड बकही शामिल है।
यातायात विभाग में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 5२ स्थान पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं जिसमें साधा तिराहा, निगवानी रोड के आगे कोतमा, बंधवा टोला रोड, पसला रोड हाईवे, पसला पुल हाइवे, गोहंद्रा चौराहा, बेलिया छोट तिराहा, चतुआ जैतहरीचौराहा, ठूठी चौराहा हाईवे रोड, बकही बस स्टैंड, बेलिया छोट बस स्टैंड, बैहा टोला रोड हाइवे, पैरीचूआ सड़क टोला हाइवे, देवहरा बस स्टैंडचौराहा, देवहरा रेलवे फाटक, धिरौल बस स्टैंड, धिरौल पानी टंकी के पास, खमरिया बरटोला मोड, सोनहा तिराहा, सकरा कस्बा तिराहा, सकरा तिराहा, मिडवे के आगे अमरकंटक रोड, घाट समाप्त बिंदु राजेंद्रग्राम रोड, लांघा टोला हथवार रोड, राजेंद्र ग्राम कस्बे में स्थित दोनों तरफ के ब्रेकर, बस स्टैंड की ओर जाने वाला मार्ग राजेंद्र ग्राम, भेजरी तिराहा, नोनघटी तिराहा, जलेश्वर तिराहा, शहडोल अमरकंटक मार्ग पर किए जाने वाला सड़क सुधार का कार्य, जमुडी तिराहा, बापू चौक अमलाई, अमलाई आमा टोला अंडर ब्रिजतिराहा, रेस्क्यू तिराहा, रेस्क्यू तिराहा के आगे रोड पर स्थित पेड़, सब स्टेशन चचाई के आगे अंधा मोड़, बकेली की ओर जाने वाला तिराहा, मेंडियारास तिराहा, एसआईएस ट्रेनिंग सेंटर के पास, बेलिया फाटक तिराहा थाना कोतवाली, गुप्ता ढाबा के पास जैतहरी, धनगवा मोड जैतहरी, खूंटा टोला जैतहरी, लपटा आमाडाड मोड, कदमसरा मोड वेंकट नगर, काली मंदिर चौक वेंकट नगर, आरटीओ बैरियर वेंकट नगर, बम्हनी चौराहा राजेंद्र ग्राम, लीला टोला चौराहा, बेनीबारी तिराहा, अंडर ब्रिज तिराहा अनूपपुर, पीएचई तिराहा अनूपपुर को नए ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है।
यातायात विभाग ने पूर्व में चिन्हित ब्लैक स्पॉट एवं नवीन चिन्हित किए गए 63 ब्लैक स्पॉट पर संबंधित सड़क निर्माण एजेंसी को इन सभी मार्ग पर सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए ब्रेकर निर्माण करने, सड़क का चौड़ीकरण करने, साइड शोल्डर भरने, मोड पर झाडिय़ों को हटाने, हाइवे पर साइड मार्किंग, रंबल ब्रेकर बनाने, क्वानवेक्स मिरर लगाने, ब्रेकर में थर्मल मार्किंग करने, सांकेतिक रोड स्टूड्स लगाने के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किए थे लेकिन इन सुझावों पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई जिसके कारण आए दिन यहां पर सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं।
जिले में सड़क में सुरक्षा के उपाय न होने से दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वर्ष 2023 में 343 सड़क दुर्घटना में 312 लोग घायल हुए और 185 लोगों की मौत हुई। वहीं वर्ष 2024 में 338 सड़क दुर्घटना में 296 लोग घायल हुए और 163 लोगों की मौत हुई। 2025 में 256 सड़क दुर्घटनाओं में 276 लोग घायल हुए एवं 118 लोगों की मौत अभी तक हुई है। इसके बाद भी कोई पहल नहीं हो रही है।
सड़क सुरक्षा समिति में दिए गए सुझावों पर कुछ कार्य हो चुका है और कुछ अभी बाकी है जिनके संबंध में पुन: संबंधित विभाग को पत्राचार करते हुए स्मरण कराया जाएगा। विनोद दुबे, यातायात प्रभारी अनूपपुर
बड़ी खबरेंView All
अनूपपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग