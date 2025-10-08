अनूपपुर में 52 ब्लैक स्पॉट, जरूरी सुधार नहीं होने से आए दिन हो रहे हादसे

यातायात विभाग में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 5२ स्थान पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं जिसमें साधा तिराहा, निगवानी रोड के आगे कोतमा, बंधवा टोला रोड, पसला रोड हाईवे, पसला पुल हाइवे, गोहंद्रा चौराहा, बेलिया छोट तिराहा, चतुआ जैतहरीचौराहा, ठूठी चौराहा हाईवे रोड, बकही बस स्टैंड, बेलिया छोट बस स्टैंड, बैहा टोला रोड हाइवे, पैरीचूआ सड़क टोला हाइवे, देवहरा बस स्टैंडचौराहा, देवहरा रेलवे फाटक, धिरौल बस स्टैंड, धिरौल पानी टंकी के पास, खमरिया बरटोला मोड, सोनहा तिराहा, सकरा कस्बा तिराहा, सकरा तिराहा, मिडवे के आगे अमरकंटक रोड, घाट समाप्त बिंदु राजेंद्रग्राम रोड, लांघा टोला हथवार रोड, राजेंद्र ग्राम कस्बे में स्थित दोनों तरफ के ब्रेकर, बस स्टैंड की ओर जाने वाला मार्ग राजेंद्र ग्राम, भेजरी तिराहा, नोनघटी तिराहा, जलेश्वर तिराहा, शहडोल अमरकंटक मार्ग पर किए जाने वाला सड़क सुधार का कार्य, जमुडी तिराहा, बापू चौक अमलाई, अमलाई आमा टोला अंडर ब्रिजतिराहा, रेस्क्यू तिराहा, रेस्क्यू तिराहा के आगे रोड पर स्थित पेड़, सब स्टेशन चचाई के आगे अंधा मोड़, बकेली की ओर जाने वाला तिराहा, मेंडियारास तिराहा, एसआईएस ट्रेनिंग सेंटर के पास, बेलिया फाटक तिराहा थाना कोतवाली, गुप्ता ढाबा के पास जैतहरी, धनगवा मोड जैतहरी, खूंटा टोला जैतहरी, लपटा आमाडाड मोड, कदमसरा मोड वेंकट नगर, काली मंदिर चौक वेंकट नगर, आरटीओ बैरियर वेंकट नगर, बम्हनी चौराहा राजेंद्र ग्राम, लीला टोला चौराहा, बेनीबारी तिराहा, अंडर ब्रिज तिराहा अनूपपुर, पीएचई तिराहा अनूपपुर को नए ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है।