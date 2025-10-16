अनूपपुर : एक साल बाद भी जलसार औद्योगिक क्षेत्र के कार्यों में नहीं आई तेजी, अब तक सिर्फ टंकी बनी

प्रोजेक्ट के अंतर्गत 110 औद्योगिक इकाइयोंं के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। 1200 करोड़ रुपए का निवेश विभिन्न कंपनियों से कराने की योजना है। इसमें 2200 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इससे क्षेत्र के ग्रामीण युवाओं को लाभ होगा तथा उन्हें रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त हो सकेंगे। औद्योगिक कार्य के लिए उन्हें वरीयता की जाएगी। योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए का अनुदान विभाग से दिलाया जाएगा। योजना के प्रथम चरण में 40 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ठेकेदार के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है। औद्योगिक निवेश के लिए 110 भूखंड विकसित किया जाना है लेकिन अभी तक ना तो सड़क निर्माण हो पाया है और ना ही नाली तथा औद्योगिक भूखंड विकसित करने के लिए अन्य कार्य हो पाए हैं। विद्युत की व्यवस्था सहित 115 स्ट्रीट लाइट लगनी है। विद्युतीकरण का कार्य अब तक शुरू ही नहीं हुआ है।