Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अनूपपुर

भाजपा विधायक के घर पहुंचे सीएम मोहन यादव, बेटे के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की

MP News: मध्यप्रदेश के सीएम डॉ मोहन यादव ने विधायक बिसाहूलाल सिंह गृह ग्राम परासी पहुंचकर उनके बेटे अमृतलाल सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया।

less than 1 minute read
Google source verification

अनूपपुर

image

Himanshu Singh

Oct 26, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने रविवार को अनूपपुर विधायक बिसाहूलाल सिंह गृह ग्राम परासी पहुंचकर उनके बेटे अमृतलाल सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। साथ विधायक पुत्र को श्रद्धांजलि अर्पित भी की।

दरअसल, अनूपपुर विधायक और पूर्व मंत्री बिसाहूलाल सिंह के पुत्र अमृत लाल सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज दिल्ली सहित कई जगहों पर जारी था। दो अक्टूबर को शहडोल में इलाज के दौरान निधन हो गया था।

इस दौरान विधायक बिसाहूलाल सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के साथ मध्य प्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल, मध्य प्रदेश कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष (कैबिनेट मंत्री दर्जा) रामलाल रौतेल और जयसिंहनगर विधायक मनीषा सिंह भी उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Oct 2025 07:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Anuppur / भाजपा विधायक के घर पहुंचे सीएम मोहन यादव, बेटे के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की

बड़ी खबरें

View All

अनूपपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक दिन से लापता था बच्चा, घर के पास के कुएं में मिला शव

anuppur
अनूपपुर

अनूपपुर : एक साल बाद भी जलसार औद्योगिक क्षेत्र के कार्यों में नहीं आई तेजी, अब तक सिर्फ टंकी बनी

अनूपपुर

कभी भी हो सकता है हादसा! NH-47 पर बने पुल की दीवारों में दरारें, सड़क भी टूटी

anuppur sandha bridge wall cracks on NH-47 mp news
अनूपपुर

पहले से बनी 10 दुकानों की नहीं हुई नीलामी, नपा ने 12 नई दुकानों का किया निर्माण

अनूपपुर

अनूपपुर में भी शुरू हुई जांच, पांच मेडिकल स्टोर्स से दवाओं के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा

Licences of 12 medical stores in Uttarakhand cancelled for selling banned cough syrup
अनूपपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.