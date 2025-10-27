OHE वायर टूटने से उठी चिंगारी: फिर हुआ धमाका, कई ट्रेनें प्रभावित

MP News: मध्यप्रदेश के अनूपपुर रेलवे स्टेशन में सुबह पांच बजे एक बड़ा हादसा हो गया। जिसमें ओएचई तार में तेज चिंगारी उठने के साथ ही तार टूट गई। जिसके कारण मालगाड़ी का परिचालन प्रभावित होने के साथ ही एक यात्री ट्रेन भी प्रभावित हुई।



बताया जा रहा है कि अनूपपुर रेलवे स्टेशन पर सोमवार की सुबह 5:00 बजे अंबिकापुर से कटनी रूट की ओर मालगाड़ी जा रही थी जो की अनूपपुर ओवर ब्रिज को क्रॉस कर रही थी। तभी ओएचई तार में तेज चिंगारी उठी और तेज धमाका हुआ। जिसके बाद ओएचई तार टूट गया। इसके कारण मालगाड़ी का इंजन बंद पड़ा। रेलवे स्टेशन परिसर के पास हुई इस घटना के बाद तुरंत ही सुधार के लिए रेलवे अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच प्रारंभ की गई। घटना के समय प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रीवा-चिरमिरी पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी और यात्री भी आवागमन कर रहे थे। मालगाड़ी दूसरी पटरी पर थी, जिससे कोई बड़ा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ।



रेलवे सूत्रों की मानें तो मालगाड़ी में ओवरलोड जैसी समस्या नहीं हो सकती, क्योंकि हर जगह इसकी जांच होती है। कोयला वैसे भी ज्वलनशील है। उसके अंदर कभी-कभी धुंआ निकलने तथा चिंगारी जैसी स्थिति बनने से ओएचई केबल गल कर टूटने की संभावना व्यक्त की जा रही है।



पूरे मामले पर ए आर एम आर एस मोहंती ने बताया कि गाड़ी ओवरलोड होकर यार्ड से कैसे निकली, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल, लाइन की मरम्मत का काम चल रहा है।