Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अनूपपुर

OHE वायर टूटने से उठी चिंगारी: फिर हुआ धमाका, कई ट्रेनें प्रभावित

MP News: मध्यप्रदेश के अनूपपुर रेलवे स्टेशन में सुबह-सुबह बड़ा हादसा हो गया।

2 min read
Google source verification

अनूपपुर

image

Himanshu Singh

Oct 27, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के अनूपपुर रेलवे स्टेशन में सुबह पांच बजे एक बड़ा हादसा हो गया। जिसमें ओएचई तार में तेज चिंगारी उठने के साथ ही तार टूट गई। जिसके कारण मालगाड़ी का परिचालन प्रभावित होने के साथ ही एक यात्री ट्रेन भी प्रभावित हुई।

बताया जा रहा है कि अनूपपुर रेलवे स्टेशन पर सोमवार की सुबह 5:00 बजे अंबिकापुर से कटनी रूट की ओर मालगाड़ी जा रही थी जो की अनूपपुर ओवर ब्रिज को क्रॉस कर रही थी। तभी ओएचई तार में तेज चिंगारी उठी और तेज धमाका हुआ। जिसके बाद ओएचई तार टूट गया। इसके कारण मालगाड़ी का इंजन बंद पड़ा। रेलवे स्टेशन परिसर के पास हुई इस घटना के बाद तुरंत ही सुधार के लिए रेलवे अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच प्रारंभ की गई। घटना के समय प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रीवा-चिरमिरी पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी और यात्री भी आवागमन कर रहे थे। मालगाड़ी दूसरी पटरी पर थी, जिससे कोई बड़ा जानमाल का नुकसान नहीं हुआ।

रेलवे सूत्रों की मानें तो मालगाड़ी में ओवरलोड जैसी समस्या नहीं हो सकती, क्योंकि हर जगह इसकी जांच होती है। कोयला वैसे भी ज्वलनशील है। उसके अंदर कभी-कभी धुंआ निकलने तथा चिंगारी जैसी स्थिति बनने से ओएचई केबल गल कर टूटने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

पूरे मामले पर ए आर एम आर एस मोहंती ने बताया कि गाड़ी ओवरलोड होकर यार्ड से कैसे निकली, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल, लाइन की मरम्मत का काम चल रहा है।

आधे घंटे तक रूकी बरौनी गोंदिया

घटना के दौरान मालगाड़ी को स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 4 पर साइड लाइन में लगाकर इसकी जांच की गई। इसके साथ ही टूटे हुए ओएचई तार को जोड़ने में लगभग 1 घंटे का समय लग गया। जिसके कारण अनूपपुर रेलवे स्टेशन पर गोंदिया बरौनी यात्री ट्रेन को आधे घंटे तक रोकना पड़ा,लाइन में सुधार के पश्चात ट्रेन को रवाना किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 01:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Anuppur / OHE वायर टूटने से उठी चिंगारी: फिर हुआ धमाका, कई ट्रेनें प्रभावित

बड़ी खबरें

View All

अनूपपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

न्यायाधीश के घर पथराव कर धमकी देने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, भालूमाड़ा थाना प्रभारी लाइन अटैच

अनूपपुर

भाजपा विधायक के घर पहुंचे सीएम मोहन यादव, बेटे के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की

अनूपपुर

एक दिन से लापता था बच्चा, घर के पास के कुएं में मिला शव

anuppur
अनूपपुर

अनूपपुर : एक साल बाद भी जलसार औद्योगिक क्षेत्र के कार्यों में नहीं आई तेजी, अब तक सिर्फ टंकी बनी

अनूपपुर

कभी भी हो सकता है हादसा! NH-47 पर बने पुल की दीवारों में दरारें, सड़क भी टूटी

anuppur sandha bridge wall cracks on NH-47 mp news
अनूपपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.