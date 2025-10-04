Patrika LogoSwitch to English

अनूपपुर

बैंक खातों का लेन-देन में उपयोग कर फ्रॉड करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस टीम इंदौर रवाना

अनूपपुर

Sandeep Tiwari

Oct 04, 2025

बैंक खातों का लेनदेन में उपयोग कर धोखाधड़ी करने के दो आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि अनूपपुर निवासी भास्कर बंजारे उम्र 26 वर्ष ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 सितंबर को सामतपुर तालाब के पास कार्तिकेय पाण्डेय एवं योगेश मिश्रा दोनो निवासी रीवा उससे मिले। उन्होंने उसे बताया कि मनी इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक खातों का उपयोग करने देने पर बड़ा फायदा मिलेगा। उन पर विश्वास करते हुए अपने बैंक खाते का विवरण उन्हें दे दिया। खाते में 97 हजार 500 रूपए आ गये, जिसका आहरण दोनों ने युवक से कराते हुए रख लिया। युवक से 10 हजार रूपए लेकर आगामी दिनों में इसका फायदा दिलाने का आश्वासन दिया। इसी तरह विकास पटेल निवासी पिपरिया के साथ भी बैंक खाते का उपयोग करते हुए धोखाधड़ी की गई। दोनों शिकायत पर अपराध दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपी योगेश मिश्रा पिता नागेद्र मिश्रा उम्र 21 वर्ष निवासी शारदापुरम थाना सिरमौर रीवा एवं कार्तिकय पाण्डेय पिता ओमप्रकाश पाण्डेय उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम वैकुण्ठपुर थाना सिरमौर रीवा को गिरफ्तार किया। आरोपियों के मोबाइल एवं धोखाधड़ी से अर्जित की गई दस हजार रुपए की राशि जब्त करते हुए मामले की जांच की जा रही है। एसपी ने आरोपियों से की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस टीम इंदौर भेजी है।

04 Oct 2025 10:24 pm

अनूपपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

अनूपपुर

अनूपपुर

अनूपपुर

अनूपपुर

अनूपपुर
