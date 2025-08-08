पटवारी और शिक्षकों की रोकी वेतनवृद्धि, ऑफिस से गायब रहने पर लिया एक्शन

मामला अशोकनगर के चंदेरी क्षेत्र का है। कलेक्टर आदित्यसिंह ने 11 जुलाई को चंदेरी के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया तो शिक्षक सुरभि जैन, राजेंद्रसिंह यादव, प्रयोगशाला सहायक भावना देवी और स्कूल के भृत्य मनीष दुबे के उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर नहीं थे और यह चारों स्कूल से अनुपस्थित पाए गए। इससे चारों को कारण बताओ नोटिस जारी गए थे। गुरुवार को कलेक्टर के निर्देश पर संयुक्त कलेक्टर आरबी सिंडोस्कर ने आदेश जारी कर तीनों शिक्षक व भृत्य की एक-एक वेतनवृद्धि रोक दी हैं। (mp news)