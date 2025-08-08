8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

अशोकनगर

पटवारी और शिक्षकों की रोकी वेतनवृद्धि, ऑफिस से गायब रहने पर लिया एक्शन

mp news: मध्य प्रदेश के अशोकनगर में कलेक्टर ने पटवारी, तीन शिक्षक और एक भृत्य पर बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर अचानक शासकीय विद्यालय में निरीक्षण करने पहुंचे थे।

अशोकनगर

Akash Dewani

Aug 08, 2025

patwari and teachers salary hike stopped ashoknagar collector action mp news
patwari and teachers salary hike stopped ashoknagar collector action mp news (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

salary hike stopped: बिना छुट्टी लिए कार्यस्थल से गायब रहना महंगा पड़ गया। संयुक्त कलेक्टर ने पटवारी, तीन शिक्षक व एक भृत्य की एक-एक वेतनवृद्धि रोक दी हैं। कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है।

चंदेरी के स्कूल में कलेक्टर ने किया था निरीक्षण

मामला अशोकनगर के चंदेरी क्षेत्र का है। कलेक्टर आदित्यसिंह ने 11 जुलाई को चंदेरी के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया तो शिक्षक सुरभि जैन, राजेंद्रसिंह यादव, प्रयोगशाला सहायक भावना देवी और स्कूल के भृत्य मनीष दुबे के उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर नहीं थे और यह चारों स्कूल से अनुपस्थित पाए गए। इससे चारों को कारण बताओ नोटिस जारी गए थे। गुरुवार को कलेक्टर के निर्देश पर संयुक्त कलेक्टर आरबी सिंडोस्कर ने आदेश जारी कर तीनों शिक्षक व भृत्य की एक-एक वेतनवृद्धि रोक दी हैं। (mp news)

संयुक्त कलेक्टर ने वेतनवृद्धि रोकने का दिया आदेश

इसी दिन कलेक्टर ने चंदेरी क्षेत्र के ग्राम मोहनपुर का भी निरीक्षण किया था तो पटवारी अरविंदसिंह रघुवंशी भी अनुपस्थित पाए गए थे। हल्का मुख्यालय से पटवारी के बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लेकिन नोटिस का जवाब समाधानकारक न पाए जाने पर संयुक्त कलेक्टर ने पटवारी अरविंदसिंह रघुवंशी की एक वेतनवृद्धि रोक दी है। (mp news)

Published on:

08 Aug 2025 12:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / पटवारी और शिक्षकों की रोकी वेतनवृद्धि, ऑफिस से गायब रहने पर लिया एक्शन

