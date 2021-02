अफगानिस्तान: काबुल में आतंकियों ने उड़ाई मंत्री की कार, बच्चों संग थे सवार, बाल-बाल बचे

अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार सुबह एक बार फिर से आतंकी धमाका हुआ है। इस धमाके से शांति मामलों के राज्य मंत्री खुशनूद नबीजादा की कार मंत्री की कार के परखच्चे उड़ गए।हालांकि, घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। बता दें, मंत्री की कार बख्तरबंद थी इसलिए सभी सुरक्षित है। अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली है।

Explosion reported near Shaheed roundabout in Kabul's PD10 this morning. Details to follow: Afghanistan's TOLOnews